Von: Björn Jahner | 21.11.21

PATTAYA: Kaffee ist ein Genussprodukt, er verschafft eine kleine Pause in Thailands Corona-Alltag. Und die ist in Zeiten der Pandemie noch um einiges wertvoller. Die Covid-19-Krise trifft sowohl Pattayas Nachtleben- und Tourismusindustrie als auch das Gastgewerbe besonders hart. Auffallend viele junge Einheimische setzen auf das vermehrte Angebot von Coffee-to-go. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, meistern sie die Krise mit viel Kreativität und Qualität.

Der monatelange Corona-Lockdown und die strengen Beschränkungen nahezu aller Alltagsbereiche haben Pattayas Tourismus-, Nachtleben- und Gastronomie­branche hart getroffen. Das hält die Betroffenen aber nicht davon ab, weiter zu machen. Mit genialen Ideen hat sich in der Krise eine Entrepreneur-Szene he­rausgebildet, die den Fokus auf Qualität statt Quantität setzt und zu ihren Kunden kommt, wenn Covid-19-Beschränkungen das Alltagsgeschäft – mal wieder – behindern oder sogar unmöglich machen. Ein wichtiger Baustein dabei kann der Coffee-to-go sein.

Mit ihren vielen Cafés ist die Soi 16 in Naklua ein Eldorado für „Coffee-Hopper“. In der Pandemie immer beliebter ist „Coffee-to-go“ – z.B. vom „3 Brothers Café“. Fotos: Jahner

Von Surf & Turf Pattaya über Blue Siam Wongamat und Cafe Summer bis hin zum S’more Beach Cafe hält Nakluas Soi 16 ein abwechslungsreiches Repertoire an trendigen und stilvollen Cafés für „Coffee-Hopper“ bereit. In der parallel zum beliebten Wongamat Beach verlaufenden Straße haben Kaffeeschlürfer und Milchschaumlöffler die Qual der Wahl: Möchten sie ihr begehrtes Heißgetränk auf kuscheligen Sitzkissen direkt am Strand, erhöht auf Terrassen auf bequemen Sitzmobiliar oder lieber klimatisiert hinter Panoramaglasscheiben in stilvollem Ambiente genießen...?

In der Soi 16 finden Kaffeetrinker aller Couleur gewiss ein passendes Café ganz nach ihrem Geschmack. Und wer seinen Kaffee lieber zum Mitnehmen oder aber umgeben von viel Lokalkolorit direkt auf der Straße genießen möchte, der kommt im „3 Brothers Cafe“ und bei „Coffee Plz.“ auf seine Kosten. Beide Cafés haben gemeinsam, dass sie mobil sind und dorthin kommen, wo ihre Stammkunden oder aber auch viele potenzielle Neukunden sind.

Craft-Coffee trifft den Nerv der Zeit

Fans von per Hand zubereitetem Kaffee werden im „3 Brothers Café“ spätestens beim Blick auf die Utensilien für die Kaffeezubereitung Freudentränen in den Augen haben.

Wie bereits bei den immer noch absolut angesagten „Food-Trucks“, mit denen viele Einheimische mitten in der Krise die Chance zur Unternehmensgründung ergriffen haben, ermöglichten Fahrzeuge auch den Betreibern vom „3 Brothers Cafe“ und von „Coffee Plz.“ den Sprung in die Selbstständigkeit. Statt auf Minikas­tenwagen setzen sie jedoch auf einfache Motorräder mit Beiwagen, die sie mit viel Ideenreichtum zu mobilen Straßencafés umgerüstet haben. In Anlehnung an den „Craft-Food-“ und „Food-Porn“-Trend, dem sich bereits die „Food-Trucks“-Betreiber mit großem Erfolg zu Nutze gemacht haben, setzen auch die beiden mobilen Cafés auf Qualität statt Quantität und treffen damit den Nerv der (Corona-)Zeit.

Platz genommen wird hier auf Camping-Klappstühlen.

Das „3 Brothers Café“ ist je nach Tageszeit oder je nach Aufkommen an Laufkundschaft zumeist an einem der beiden Standorte in Nakluas Soi 16 zu finden: Schräg gegenüber vom SB-Waschsalon „WashXpress“ oder aber schräg gegenüber von „Tesco Lotus Express“ und „7-Eleven“.

Neben dem Motorrad mit Beiwagen umfasst das „3 Brothers Cafe“ lediglich einige Campingstühle, die thailandtypisch direkt am Straßenrand bzw. vor kleinen Shops und Boutiquen aufgestellt werden, die seit dem Ausbruch der Pandemie geschlossen sind – und davon gibt es in Nakluas Soi 16 immer noch erschre­ckend viele. Von dem durch Corona geschaffenen, reichlich vorhandenen Freiraum profitieren die Gäste des „3 Brothers Cafe“, die hier mit ausreichend Abstand zueinander auf Klappsitzmobiliar Platz nehmen können.

„Caffettiera“ in Thailand der Hit

Im mobilen „3 Brothers Café“ wird der Kaffee direkt vor den Augen der Gäste per Hand frisch zubereitet.

Das Besondere: Alle Kaffeespezialitäten – von „Americano“ über „Espresso“ bis „Latte Macchiato“ – werden hier frisch und direkt vor den Augen der Gäste zubereitet, was besonders in der Mittagshitze der Tropen eine schweißtreibende Angelegenheit sein kann! Eine weitere Besonderheit ist, dass hier der Kaffee in kleinen Espressokannen aus Großmutters Zeiten zubereitet wird, die in Italien als „Caffettiera“ oder häufig auch als „Moka“ bekannt und in Thailand derzeit absolut angesagt sind.

Wie in einem guten Café üblich, ist auch im „3 Brothers Cafe“ ein kostenloses Glas Trinkwasser zum Espresso selbstverständlich. Das Preisniveau ist erfreulich günstig: 35 Baht für eine Tasse Kaffee aus dem „Moka Pot“ und 25 Baht für den Durstlöscher „Italian Soda“.

Das 3 Brothers Cafe hat täglich von 06.00 bis 15.00 Uhr geöffnet, an Schlechtwetter- oder Regentagen ist es geschlossen. Mehr erfährt man auf Facebook.

Passiert man die Filiale von „Tesco Lotus Express“ und folgt der Soi 16 ca. 100 Meter weiter in Richtung Strand, befindet sich kurz vor der scharfen 90-Grad-Kurve auf der rechten Straßenseite – direkt gegenüber vom Wongamat Residence Condominium“ – tagsüber ein kleines Straßenküchen-Konglomerat, in das sich auch „Coffee Plz.“ einreiht.

Aufgepimpte Koffein-Booster

„Hot or cold...?“ Ein überraschend großes Angebot an Kaffee zum Mitnehmen bietet das mobile Café „Coffee Plz.“

Hinsichtlich der kompakten Größe – „Coffee Plz.“ besteht lediglich aus einem Motorrad mit modifiziertem Beiwagen – sind die Kunden immer wieder auf ein Neues überrascht, was an dem mobilen „Coffee-to-go“-Stand so alles angeboten wird: Wem ein „Dalgona Coffee“ oder „Orange“-, „Honey“-, „Lychee“- und „Yuzu-Americano“ noch nicht außergewöhnlich genug ist, der kann seine heiß oder kalt gewählte Kaffeespezialität zum Mitnehmen auch gleich noch mit außergewöhnlichen Milchspezialitäten wie „Cocoa Milk“, „Pink Milk“ „Hokkaido Milk“, „Melon Milk“ oder „Unicorn Milk“ veredeln bzw. „aufpimpen“. Natürlich kommt bei „Coffee Plz.“ auch jeder auf seine Kosten, der einfach nur einen „stinknormalen“ Espresso“ genießen möchte. Das Preisniveau ist auch hier erfreulich niedrig – je nachdem, ob man seinen Kaffee heiß oder kalt als Eiskaffee trinken möchte, werden 25 bis 40 Baht aufgerufen. Auch bei „Coffee Plz.“ sind mehrere Sorten „Italian Soda“ erhältlich – das Angebot reicht von „Apple“ über „Blue Curacao“ bis zu „Yuzu & Peach“ – zu einem Preis von jeweils 25 Baht. Abgerundet wird das Getränkesortiment mit verschiedenen Teespezialitäten, u.a. traditioneller Thai-Tee, Matcha-Tee, Taiwan-Tee und viele mehr.

Edle Bohnen aus aller Welt

Das mobile Café bietet auch ein kleines aber feines Angebot hochwertiger Kaffeebohnen aus Thailand und Übersee an.

Was „Coffee Plz.“ jedoch so besonders und zu einem absoluten Geheimtipp unter Kaffeegenießern macht, ist das kleine aber feine Angebote von Kaffeebohnen aus dem hohen Norden Thailands und sogar aus aller Welt. Neben qualitativ hochwertigen „Peaberry“-Kaffeebohnen, die von der in Bangkok ansässigen Kaffeemanufaktur „Balena Roastery“ mit verschiedenen Röststufen („Light“, „Medium“, Dark“) veredelt werden, sind hier auch ausgefallene, aus Übersee bezogene Kaffeesorten als Bohnen erhältlich, wie „Vino Rosso“, „Colombia Supremo“ und „Brazil Santos“. Natürlich ist der Verkaufspreis für die edlen Bohnen am mobilen Motorradstand ein paar Baht höher, als wenn man sie direkt beim Hersteller bestellen würde. Doch im Hinblick darauf, dass man mit dem Kauf einheimische Jungunternehmer unterstützt, die mit einer kreativen Idee ihren Lebensunterhalt in der Pandemie bestreiten, ist der minimale Preisaufschlag mehr als gerechtfertigt.

Auch Coffee Plz. hat in der Regel täglich von 06.00 bis 15.00 Uhr geöffnet – je nach Wetterlage und Kundenaufkommen. Bezahlen kann man hier übrigens auch via bargeldlosem QR-Code-Scan.