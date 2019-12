Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.19

NONTHABURI: Ein 13-jähriger Schüler hat am Mittwochmorgen in einer Schule in der Provinz Nonthaburi einen Klassenkameraden erschossen.

Die tödlichen Schüsse fielen gegen 8.30 Uhr in einer Schule in der Gemeinde Bang Kraso. Rettungskräfte fanden den ebenfalls 13 Jahre alten Schüler in einer Blutlache vor seinem Klassenzimmer. Er hatte eine Schusswunde auf der rechten Stirnseite. Lehrer und Sanitäter führten bei dem Jungen erfolglos eine Reanimation durch. Der junge Schütze wurde gefasst und in Gewahrsam genommen. Die Polizei fand in seiner Umhängetasche eine 7,65-mm-Pistole, berichteten thailändische Medien.

Auf Befragung teilte der Jugendliche der Polizei mit, sein Klassenkamerad habe ihn oft gemobbt, ihm auf den Kopf geschlagen und ihn „Toot" (Ladyboy) genannt. Diese wiederholten Beleidigungen hätten ihn geärgert, und schließlich hätte er es nicht mehr ertragen können. Er nahm morgens die Pistole seines Vaters an sich und schoss damit auf den Klassenkameraden. Dann rannte er auf die Toilette. Er wollte seine Schuluniform wechseln und fliehen, wurde aber laut Polizei von Lehrern und älteren Schülern gefasst.

Der 55 Jahre alte Vater des getöteten Schülers eilte zur Schule, nachdem er von dem Tod seines Sohnes erfahren hatte. Er brach in Tränen aus, als er den Körper seines Sohnes sah.