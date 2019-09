Von: Björn Jahner | 29.09.19



BANGKOK: Am weltbekannten Chatuchak-Wochenendmarkt wurde das Einkaufszentrum Mixt Chatuchak eröffnet. Es befindet sich auf einem 10 Rai großen Grundstück in Toplage und verbindet den Chatuchak Weekend Market auf der einen Seite mit dem Aquarium Fish Market auf der anderen Seite.

Es bietet seinen Besuchern die Möglichkeit, ihr Fahrzeug im Mixt Chatuchak zu parken und neben der Shopping Mall beide Märkte zu erkunden. Der Fokus von Mixt Chatuchak liegt angelehnt an den erfolgreichen Wochenendmarkt auf kleine und mittlere Unternehmen (kurz KMUs), wodurch das Warensortiment des Marktes quasi fortgesetzt wird, jedoch in einem klimatisierten Umfeld sowie vor Regen und Sonne geschützt. Auf 60.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche finden in dem Einkaufszentrum über 500 Shops sowie 200 Filialen bekannter Ketten Platz. Anstatt auf Marken konzentriert sich die Shopping Mall auf die Vielfalt der kleinen Einzelhändler sowie den Geist und das Charisma, die sie durch ihre Produkte und ihr Unternehmertum vermitteln, informiert Miporn Chaiyupatumpa, Chief Executive und Executive Director des Betreiberunternehmens Siam Piriya Development, in der „Bangkok Post“.



Die 350 Meter lange Shopping Mall ist in acht Zonen unterteilt: Mode, Accessoires, Lebensmittel und Getränke, Food Court, Haus- und Wohnkultur, Spa und Schönheit, Souvenirs und Dienstleistungen. Zielgruppe von Mixt Chatuchak sind laut Miporn Thais (70 Prozent) und ausländische Touristen (30 Prozent) aus China, Malaysia, Singapur, Korea und Japan. Als sekundäre Kundschaft führt er die Kundschaft aus Europa, dem Nahen Osten und den USA auf. Sein Unternehmen rechnet damit, dass monatlich 1,2 Millionen Besucher die Shopping Mall aufsuchen.