Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 16.02.19

BANGKOK: Der nächste Kampftag „Clash of Legends“ der ONE Championship ist am Samstag, 16. Februar, ab 19 Uhr in der Impact Arena Muang Thong Thani in Nonthaburi.

Unter den Kämpfern sind sechs Thais: Nong-O Gaiyanghadao, Superlek Kiatmoo9, Chamuaktong Fightermuaythai, Kongsak PK Saenchaimuaythaigym, Shannon OneShin Wiratchai und als einzige Frau Rika Tinydoll Ishige. Eintrittskarten kosten 300 bis 12.000 Baht. (www.thaiticketmajor.com/sport/one-clash-of-legends). ONE Championship mit Sitz in Singapur richtet Kämpfe in Mixed Martial Arts aus.