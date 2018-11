Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.18

LINZ (dpa) - Im Tischtennis hat sich ein gemischtes Doppel aus Nord- und Südkorea für den großen Saisonabschluss der World Tour Grand Finals qualifiziert. Und die finden in diesem Jahr ausgerechnet vom 13. bis 16. Dezember im südkoreanischen Incheon statt. Der Weltverband ITTF gab am Samstag bekannt, dass Jang Woojin (Südkorea) und Cha Hyo Sim (Nordkorea) durch das Erreichen des Halbfinals bei den Austrian Open in Linz genügend Punkte in der Jahreswertung der World Tour gesammelt haben, um bei den Grand Finals der besten acht Mixed, acht Doppel und jeweils 16 besten Einzel dabei zu sein.

«Die ITTF ist sehr stolz auf das vereinigte koreanische Team», sagte der deutsche Weltverbands-Präsident Thomas Weikert in Linz. «Diese Spieler sind Teil eines Prozesses, der die Grenzen des Tischtennis' und des gesamten Sports überschreitet.»

Im Zuge des politischen Entspannungs-Prozesses auf der koreanischen Halbinsel bemüht sich der Tischtennis-Weltverband besonders um eine Annäherung zwischen den beiden verfeindeten Staaten. Bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft im Mai in Schweden ließ die ITTF über Nacht ein gemeinsames koreanisches Frauen-Team zu, das im Halbfinale antreten durfte. Bei der Team-WM 2020 in Südkorea ist eine vereinigte Mannschaft für die Dauer des gesamten Turniers geplant.