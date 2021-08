Mix-Impfung: Quarantäne bei Einreise in die EU

Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.21

BANGKOK: Wer sich in Thailand mit einem Mix aus den Präparaten Sinovac und AstraZeneca hat impfen lassen, muss bei der Einreise nach Deutschland und Großbritannien in Quarantäne.

Aufgrund von Engpässen bei dem in Thailand lokal hergestellten Impfstoff von AstraZeneca hat die Regierung ein kombiniertes Vorgehen mit Impfstoffen von Sinovac und AstraZeneca beschlossen. In Großbritannien sind derzeit nur Impfstoffe von Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech oder Janssen zugelassen. Seit dem 13. August verlangt Großbritannien von allen Besuchern, die eine Dosis von zwei verschiedenen Impfstoffen erhalten haben, eine zehntägige Quarantäne. Großbritannien akzeptiert allerdings den in Thailand hergestellten Impfstoff von AstraZeneca.

Die EU muss Impfstoff von AstraZeneca aus Thailand noch genehmigen. Dies gilt jedoch nicht für alle EU-Mitgliedstaaten oder Schengen-Länder. Da der Impfstoff nicht von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen wurde, hat jedes Land seine eigenen Kriterien festgelegt, welche Impfstoffe zum Nachweis der Immunität verwendet werden können. Die von Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson angebotenen Impfstoffe sind von der EMA zugelassen und werden von allen EU- und Schengen-Ländern akzeptiert.

Für Menschen in Thailand, die mit Sinovac oder Sinopharm geimpft sind und nach Großbritannien oder in die EU reisen möchten, ist die Situation komplizierter. In der EU (oder im Schengen-Raum) haben nur acht Länder die Verwendung des chinesischen Präparats Sinovac zugelassen:

Österreich, Finnland, Griechenland, Island, die Niederlande, Spanien, Schweden und die Schweiz.

Ähnlich verhält es sich mit dem Sinopharm-Impfstoff, den Österreich, Zypern, Griechenland, Ungarn, Island, Malta, Spanien und Schweden akzeptieren. In Großbritannien steht die formelle Zulassung des Sinovac- oder Sinopharm-Impfstoffs noch aus.