Mix aus Medikamenten und Marihuana soll Patienten helfen

Written by: Redaktion DER FARANG | 28/07/2020

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat Krankenhäusern erlaubt, einen Mix aus Marihuana und Medikamenten zur Behandlung von Patienten einzusetzen.

Die Behörde hat 17 medizinische Rezepte, die Marihuana enthalten, genehmigt. Laut dem Generaldirektor der Abteilung für alternative Medizin, Dr. Marut Jirasrattasiri, sind landesweit mehr als 60.000 Menschen an einer medizinischen Marihuanabehandlung in staatlichen Kliniken interessiert.

Um den Zugang zu einer Behandlung mit traditionellen thailändischen Marihuana-Medikamenten zu verbessern, die sicher und von hoher Qualität sind und den gesetzlichen Standards entsprechen, hat die Behörde für Traditionelle Thai-Medizin und Alternative Medizin 16 marihuanahaltige Arzneimittelrezepturen zur Verwendung durch lokale Krankenhäuser mit traditionellen Ärzten genehmigt.

Das Ministerium hat 152 Krankenhäusern in Zusammenarbeit mit kommunalen Unternehmen den Anbau von Cannabispflanzen für die medizinische Verwendung erlaubt, was der Zielvorgabe von etwa 15.200 Menschen entspricht. Gegenwärtig haben sich vier Krankenhäuser dem Pilotprogramm angeschlossen: Khlong Muang in der Provinz Nakhon Ratchasima, Chiang Phin in Udon Thani, Ban Na Yao Nuea in Sakon Nakhon und Ban Na Pak Khow in Phatthalung.