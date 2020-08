Written by: Redaktion DER FARANG | 26/08/2020

Model am Messestand von Mitsubishi auf der Thailand's Big Motor Sale 2020 in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Mitsubishi Motors will in seinen Werken im Industriegebiet Laem Chabang Elektrofahrzeuge (EV) für Thailand und den weltweiten Export montieren.

Das Unternehmen plant, im kommenden Jahr 3.000 Elektrofahrzeuge herzustellen. Weiter ist der Bau einer neuen Lackieranlage für Autos vorgesehen.

Die Mitsubishi Motors Corporation, die Muttergesellschaft von Mitsubishi Motors Thailand, kündigte in einem im vergangenen Monat veröffentlichten Drei-Jahres-Geschäftsplan an, in den ASEAN-Staaten den Marktanteil auf 11 Prozent zu erhöhen. Mitsubishi drängt auf die Unterstützung der Regierung für sein EV-Projekt und wünscht sich verbesserte Privilegien und Anreize, um einer von der Pandemie und dem finanziellen Abschwung angeschlagenen Industrie zu helfen. Das Unternehmen erwartet, dass sich die lokale Automobilindustrie ab dem nächsten Jahr erholen wird.

Mitsubishi hat drei Fabriken in Laem Chabang mit einer Gesamtproduktionskapazität von 424.000 Autos pro Jahr und beschäftigt 7.000 Mitarbeiter. In zwei Werken werden der Pick-up Triton und der Pajero Sport hergestellt. Im dritten Werk laufen die beiden Ökoautos Mirage und Attrage vom Band. Das neue Modell Outlander Plug-in-Hybrid-EV soll entweder im Laufe dieses Jahres oder im ersten Quartal 2021 hergestellt werden. Thailand ist der größte Produktionsstandort des Unternehmens außerhalb Japans. Im Vorjahr liefen in Laem Chabang 353.000 Fahrzeuge vom Band.

Der chinesische Autohersteller Great Wall Motors, der die Produktionsanlagen des US-Autogiganten General Motors (GM) übernommen hat, will seine Fertigungsbasis in Rayong bis Oktober verbessern und rechnet mit der Aufnahme der Produktion im Jahr 2021.