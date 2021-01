BANGKOK: Tourismusunternehmer appellieren an die Regierung, in der von Mai bis Dezember geplanten zweiten Impfphase Menschen in den wichtigen Tourismuszielen Vorrang einzuräumen, in der Hoffnung, den Tourismus so weiter anzukurbeln.

Vichit Prakobgosol, Präsident der Association of Thai Travel Agents, fordert für jede Provinz eine Herdenimmunität, die die Sicherheit sowohl von Ausländern als auch von Einheimischen gewährleistet. Orte wie Phuket, Krabi, Pattaya und Hua Hin, die das Rückgrat der Tourismusindustrie seien, sollten Pilotprovinzen für das Impfprogramm werden. Das würde das Vertrauen ausländischer Besucher in Thailand als Reiseziel stärken.

Suthiphong Pheunphiphop, Präsident des thailändischen Reisebüroverbandes, glaubt, dass sich der Reiseverkehr innerhalb der ASEAN-Länder als erstes erholen wird. Er schlug vor, ab Juli Reiseblasen-Vereinbarungen zu quarantänefreien Reisen zwischen risikoarmen Ländern in Südostasien wie Singapur, Vietnam und Laos zu treffen, die durchweg niedrige Infektionsraten haben.