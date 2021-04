Mit weiteren Kameras gegen Raser

Von: Redaktion DER FARANG | 05.04.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Expressway Authority of Thailand (Exat) wird auf den Schnellstraßen zusätzliche Kameras installieren, um Geschwindigkeitsübertretungen sowie Fahrer, die den Seitenstreifen benutzen, zu erfassen.

In einem Facebook-Post kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Traisulee Traisoranakul an, Exat werde in diesem Jahr 17 Kameras auf vier Expressways installieren, die die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge anzeigen sollen. Im Februar wurden bereits vier Kameras auf dem Burapha Withi Expressway und fünf auf dem Chaloem Mahanakhon Expressway montiert. Bis Ende September folgen vier weitere Kameras auf dem Kanchanaphisek Expressway und vier auf dem Chalongrat Expressway.



Zusätzlich wird Exat bis Dezember auf den vier Schnellstraßen 32 Kameras installieren, um Fahrzeuge festzuhalten, deren Fahrer auf dem Seitenstreifen fahren, die für Nothalte reserviert sind. Autofahrer, die die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten oder auf dem Seitenstreifen der Schnellstraßen fahren, werden fotografiert und die Daten werden an die Verkehrspolizei weitergeleitet, die dann ein Bußgeldverfahren einleitet.