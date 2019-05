Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.19

PHETCHABUN: Ein Motorradfahrer ist am Montag auf seiner schweren Maschine bei einer Geschwindigkeit von 264 km/h aus einer Kurve getragen worden. Der Mann in den 20er Jahren prallte gegen einen Laternenpfahl und war auf der Stelle tot.

Ein Facebook-Nutzer nannte den Motorradfahrer „Bruder Khao" und schrieb, er möchte, dass die Tragödie eine Erinnerung für Geschwindigkeitsliebhaber werde. Der Clip scheint von der Dashboard-Kamera der verunglückten, hochklassigen Yamaha YZF-R1M zu stammen. Das Motorrad war in Bangkok zugelassen. Der Fahrer beschleunigte auf der Na Ngua-Phetchabun-Kreuzung am Highway 21 in der Gemeinde Na Ngua und überholte seine Freunde bei Tempo 264 km. In einer Kurve wurde die Fahrbahn schmaler, der Motorradfahrer konnte weder rechtzeitig bremsen noch ausweichen.