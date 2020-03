Mit Nok Air nach Koh Phayam

Von: Björn Jahner | 01.03.20

THAILAND: Die thailändische Billigfluggesellschaft Nok Air erweitert ihr „Fly & Ride“-Angebot und bietet einen neuen Transfer nach Koh Phayam via Ranong an.

Der Hinflug startet am Don Mueang Airport in Bangkok um 6.10 Uhr und landet am Ranong Airport um 7.35 Uhr, von wo aus es um 7.50 Uhr per Van weiter zum Paknam-Pier geht (Ankunft 8.20 Uhr). Die Fährpassage nach Koh Phayam erfolgt um 8.35 Uhr, Ankunft auf der Insel um 9.10 Uhr. Der Rücktransfer erfolgt um 16 Uhr per Fähre von Koh Phayam zum Paknam-Pier (Ankunft 16.40 Uhr), Weitertransport zum Ranong Airport per Van um 17 Uhr (Ankunft 17.30 Uhr). Der Rückflug nach Bangkok startet um 19.50 Uhr, Ankunft am Don Mueang Airport um 21.15 Uhr.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Nok Air.