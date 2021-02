PHUKET: Unternehmer und Regierungsbeamte in Phuket haben eine Reihe neuer Ideen entwickelt, um ausländische Touristen zurück auf die Ferieninsel zu holen. Sie drängen die Regierung, ausländische Touristen, die gegen Covid-19 geimpft sind, ab 1. Oktober die Einreise ohne Quarantäne zu ermöglichen.

Der Präsident der Handelskammer, Thanusak Phungdet, schlug auf einem Treffen vor, lokale Restaurants sollten neue Gerichte entwickeln. Zudem forderte er die Provinzverwaltung auf, die Preise für öffentliche Verkehrsmittel günstig zu halten, um mehr Besucher anzulocken. Hotels und Gästehäuser sollten mit Hilfe des Privatsektors und der Provinzverwaltung Zimmer und Dienstleistungen zum gleichen Preis anbieten.

Laut dem Präsidenten der Phuket Tourist Association (PTA), Bhummikitti Raktaengam, sollten 70 Prozent der Inselbewohner geimpft werden, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Eine Roadshow in Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Udon Thani und Bangkok könnte den Tourismus ankurbeln. Der Präsident der Federation of Phuket Industries, Chernporn Karnjanasaya, regte an, dass die Unternehmen auf Phuket sich bemühen sollten, mehr Halal-Lebensmittel anzubieten, um weitere muslimische Touristen von der Andamanenküste und aus dem Süden anzusprechen.