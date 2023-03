PATTAYA: Am Donnerstagmorgen (16. März 2023) hat die Polizei am Verkehrskontrollpunkt am Delfin-Kreisverkehr in Naklua eine Gruppe Jugendlicher festgenommen, die im Besitz eines Messers, einer Pistole und von Munition waren, berichtet Pattaya Message.

Der Kontrollpunkt wurde am 16. März um 02.00 Uhr morgens eingerichtet, um nach Drogen, Waffen, illegalen Gegenständen und möglicherweise betrunkenen Fahrern zu suchen. Der Kontrollpunkt befand sich auf der Pattaya Second Road auf der Höhe zum Einkaufszentrum Terminal 21 Pattaya und war mit Verkehrsschildern und Leitkegeln ausgestattet sowie mit Polizeibeamten mit Körperkameras besetzt.

Während die Beamten arbeiteten, fuhr ein Auto mit einheimischen Jugendlichen in den Kontrollpunkt. Die Polizei stoppte den Wagen und führte eine Fahrzeugdurchsuchung durch, da sich die Gruppe nach Aussage der Beamten verdächtig verhielt. Dabei entdeckten sie eine Handfeuerwaffe des Kalibers .38 mit drei Kugeln, ein Messer und Alkohol.

Die Polizei erklärte gegenüber der Presse, dass sie die Durchsuchung als Beweismittel mit ihren Körperkameras aufgezeichnet habe. Einer der Jugendlichen hatte außerdem einen hohen Alkoholspiegel von über 242 Milligramm im Blut. Die Gruppe wurde festgenommen und anschließend zur Polizeistation von Pattaya gebracht.

Ein 25-jähriger Thailänder, der sich in der Gruppe befand, gab den Besitz der Pistole zu und behauptete, dass er die Waffe für 10.000 Baht im Internet gekauft hätte. Das Messer hingegen würde einem ungenannten Bolt-Fahrer in Pattaya gehören, so der Verdächtige. Er fügte hinzu, dass er die Handfeuerwaffe zur Selbstverteidigung getragen hätte.

Gegen den Mann und seine Gruppe wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet.