BANGKOK: Die Behörde für künstlichen Regen soll ihre Flugzeuge über der Hauptstadt einsetzen und so den Feinstaub in der Luft reduzieren.

Die Stadtverwaltung hat alle Bezirksbüros angewiesen, die Straßen täglich zu säubern und gleichzeitig Wasser in die Luft zu sprühen. Zudem sollen die Emissionen auf Baustellen kontrolliert werden. Laut der Behörde gegen Luftverschmutzung war die Luftqualität am Sonntag in 19 Stadtteilen in der Nähe von Straßen gesundheitsschädlich. Die PM2,5-Staubpartikelwerte lagen zwischen 63 und 96 Mikrogramm je Kubikmeter, das war deutlich mehr als der Grenzwert von 50 mg. Die Luftqualität in 17 anderen Gebieten, die weiter von den Straßen entfernt liegen, stellt ebenfalls ein Gesundheitsrisiko dar. Die Menge der PM2,5-Partikel lag zwischen 56 und 99 mg. Der Feinstaubanteil soll auch am Montag in zahlreichen Stadtvierteln die Gesundheit gefährden.