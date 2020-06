PATTAYA: Mit jeder Phase der Lockerung der Corona-Beschränkungen kehrt in Pattaya auch das öffentliche Leben zurück. Abriegelung, Selbstisolation, Entertainment-Verbot sowie die Schließung von Einkaufszentren, Stränden, Parks und allen erdenklichen Lokalitäten, an denen Menschen zusammenkommen, sorgten in der künstlich in Tiefschlaf versetzten Touristenmetropole nicht nur für Massenarbeitslosigkeit und eine Welle der Abwanderung in die Provinzen, sondern monatelang auch für menschenleere und verwaiste Straßenzüge, die gut auch eine Filmkulisse für eine Geisterstadt abgegeben hätten. Nachdem der Höhepunkt der Pandemie vorerst überwunden scheint, will die Stadtverwaltung mit einer Kunstaktion den Mut der Bevölkerung wecken.

Wie auch alle anderen bemalten Kokosnüsse ist sie Teil eines großen Kunstwerks auf Pattayas Beach Road.

Zum Auftakt der vom Kulturrat und der Stadtverwaltung Pattaya initiierten Aktion am 31. Mai, die unter dem Titel „Pattaya ist hell und hoffnungsvoll“ steht, gingen Bürgermeister Sonthaya Khunpluem, sein Stellvertreter Ronnakit Ekasing, der Präsident des Kulturrates der Stadt Pattaya Manaya Prakam und der Präsident der Pattaya Business and Tourism Association Ekkasit Ngamphichet sowie weitere Repräsentanten verschiedener Behörden, mit gutem Beispiel voran und stellten ihr künstlerisches Geschick unter Beweis. Mit farbenfrohen und hoffnungsvollen Motiven bemalten die Stadtherren Kokosnüsse mit dem Ziel, die Bevölkerung dazu zu ermutigen, es ihnen gleichzutun und den Schrecken der Corona-Krise hinter sich zu lassen, um gemeinsam optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Auf die kulturellen Wurzeln besinnen

Eine Message wiederum vermittelt die von Pattayas Vizebürgermeister Ronnakit Ekasing bemalte Kokosnuss.

Die Idee, ausgerechnet Kokosnüsse als Basis für die kollektive Kunstinstallation zu verwenden, entstand natürlich nicht zufällig, sondern ist darin begründet, dass der Anbau der Tropennüsse neben dem Fischfang einst die Haupteinkommensquelle der Bevölkerung im Bezirk Banglamung war. Das Projekt soll deshalb die Menschen im Großraum Pattaya dazu ermuntern, sich auf ihre kulturellen Wurzeln zurückzubesinnen, gemeinsam vorwärtszugehen sowie eine kollektive und lebendige Atmosphäre schaffen. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass mit jeder einzelnen Kokosnuss, die für das Kunstwerk gekauft und in sozialer Distanz zuhause bemalt werden soll, lokalen Kokosfarmern ein Einkommen in der Krise beschert wird.

Wir-Gefühl weckt Selbstvertrauen

Zusammen ergeben alle Unikate ein herrlich buntes Kunstwerk – oder einen Lichtblick in trüben Corona-Zeiten.

Um das Wir-Gefühl in der Bevölkerung zu stärken, ist jede bemalte Nuss ein kleines aber unverzichtbares Element einer großen Kunstinstallation, die einen Monat lang am Strand an der Beach Road und am Jomtien Beach der Öffentlichkeit präsentiert wird. Es lohnt sich also in den nächs­ten Wochen einmal mehr, am Strand vorbeizuschauen, um die farbenfrohen Kokos-Kunstwerke zu bestaunen.