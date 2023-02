Von: Björn Jahner | 10.02.23

Foto: The Thaiger

NAKHON RATCHASIMA: Die Polizei verhaftete am Montag (6. Februar 2023) einen Mann wegen Diebstahls und entdeckte, dass er eine Vorliebe für gefälschte Uniformen der Royal Thai Army (RTA) hatte. Er gab an, dass er das Soldatenkostüm trug, um die Aufmerksamkeit der Frauen auf sich zu ziehen, und nicht die Absicht hatte, mit der Uniform ein Verbrechen zu begehen.

Beamte des Polizeireviers Non Sung in der Isaan-Provinz Nakhon Ratchasima verhafteten den Mann namens Kanokpon R. am Montag wegen Diebstahls.

Dem Polizeibericht zufolge arbeitete der Mann früher in Chonburi, floh aber, nachdem er seinen Arbeitgeber bestohlen hatte.

Er wurde in Gewahrsam genommen, als er ein olivgrünes Armeehemd mit einem RTA-Aufdruck auf dem Rücken trug. Er gehörte jedoch nicht zu den Streitkräften. Der 26-Jährige gestand, einfach eine Vorliebe für Armeeuniformen zu haben.

Die Beamten durchsuchten sein Haus weiter und fanden zwei weitere Armeeuniformen. Sie entdeckten auch einen gefälschten Soldatenausweis, ein Porträt von ihm in voller Uniform und ein Namensschild mit dem falschen Rang „Generalmajor Siriwat Thirajarusiri“.

Khun Kanokpon gestand, dass seine Bewunderung für die Uniform von dem lebenslangen Wunsch herrührte, Soldat zu werden, aber er hatte nie die Möglichkeit, dem Militär beizutreten. Er war der Meinung, dass sein Aussehen und seine Persönlichkeit für diese Rolle geeignet waren, also kaufte er die Uniform online und begann, seine Fantasie zu verwirklichen.

Er glaubte, dass Frauen Männer in Uniform attraktiv fänden, weshalb er sich verkleidete, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen.

Channel 7 zeigte auch die Bilder von Kanokpons Social-Media-Konto. Er postete ein Bild von sich in Uniform mit einer koketten Bildunterschrift, auf der zu lesen war

„Dieser Mann mit der verstaubten Uniform kann dich immer umarmen.“

Khun Kanokpon betonte, dass er sich nur zu seinem Vergnügen und für die Aufmerksamkeit der Mädchen verkleidete. Er habe sich nicht verkleidet, um jemanden um sein Vermögen oder Geld zu betrügen.

Der Präsident der Polizeiwache Non Sung, Sanchai Phisaiphan, war jedoch skeptisch gegenüber Kanokpons Behauptungen. Er teilte den Medien mit, dass weitere Untersuchungen durchgeführt würden, um festzustellen, ob Opfer durch seine Verkleidung angelockt worden seien.

Khun Kanokpon wurde zunächst wegen § 334 des Strafgesetzes angeklagt: Wer das Vermögen einer anderen Person stiehlt, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 6.000 Baht bestraft.

Es wird erwartet, dass weitere Anklagen im Zusammenhang mit der Verwendung von gefälschten Armeeuniformen folgen werden, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind.