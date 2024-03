Von: Regula Schmidhauser | 11.03.24

BANGKOK: Die Schweizer Geschäftsgemeinde wählt den Vorstand der Handelskammer neu.

Vom 1. Bis 15. März 2024 haben die aktiven Mitglieder der Schweizerischen-Thailändischen Handelskammer (STCC) die Möglichkeit, ihren Favoriten in den Vorstand zu wählen. Dieses Jahr stellen sich 16 Personen auf, welche sich für die 11 Direktoren Sitze bewerben.

Der Wahlkampf startete offiziell am Donnerstag, 29. Februar 2024, im Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok, wo jeder Kandidat sich kurz den Mitgliedern vorstellen und sich während des Apéros ein paar Stimmen sichern konnte.

Online Wahl im 2024 wieder verfügbar

Vor 2022 wurde direkt an der jährlichen Mitgliederversammlung gewählt, was während des Quasi Lock Downs und dem Veranstaltungsverbot nicht mehr möglich war. Unternehmen und Handelskammern wurden flexibler und digitaler. Und nach einer erfolgreichen Online Direktoren Wahl vor zwei Jahren entschied STCC auch im 2024 dieses System des Stimmerzählens einzusetzen. Dies gibt Mitgliedern etwas mehr Zeit, nämlich bis am 15. März am Mittag, sich mit den Kandidaten-Profilen auseinanderzusetzen und eine gut überlegte Wahl zu treffen. Jedes aktive Mitglied erhält eine E-Mail mit einem einzigartigen Link, über welchen die Kandidatenwahl abgegeben wird. Der neu gewählte Vorstand wird am 21. März anlässlich des jährlichen Mitglieder-Cocktails bekannt gegeben.

Der Vorstandsrat als erfolgreicher Repräsentant

Eine ausgewogene Wahl des STCC Vorstandes ist für die 185 aktiven Mitglieder, die zum grossen Teil Firmen repräsentieren, wichtig. Sie können auf eine gute Zusammenarbeit mit der relativ kleinen Handelskammer (AmCham hat im Vergleich ca. 3,000 Mitglieder, die deutsche Handelskammer 600) zählen und beruhigt sein, dass die Innovationen, für welche die Schweiz berühmt ist, weitergeführt werden. Die Handeslkammer setzt sich ein, dass in den Bereichen Nachhaltigkeit und Technologie die Vorreiterposition der Schweizer Unternehmen durch ihre Aktivitäten gefestigt wird.

Marco Rudin, Executive Director im STCC, schaut auf die vielen Änderungen der letzten zwei Jahre zurück und freut sich, den neuen Direktoren Rat willkommen zu heissen, um die Innovationen weiterzutreiben. Seit April 2022 ist die Position des Geschäftsführers eine Vollzeitstelle, die von Unternehmenssponsoren finanziert wird. Der Zweck dieser Professionalisierung ist eine Stärkung relevanter Networking Events und Geschäftsaktivitäten, sowie eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Schweizer Botschaft und anderen Handelskammern. Das 100 %-Pensum ermöglicht es, die Ideen vom neu gewählten Direktoren Rat zu berücksichtigen und umzusetzen.

Vielfältigkeit im Vorstand als Erfolgsrezept

Die 16 Kandidaten, wovon acht sich zur Wiederwahl stellen, haben unterschiedliche Hintergründe und bringen eine Vielfalt an Arbeits- und Lebenserfahrungen mit, welche sie in Start-ups, Kleinunternehmen oder weltweiten Konzernen gesammelt haben. Sie stellen dieses Wissen den Mitgliedern und Geschäftspartnern zur Verfügung, so dass die Zusammenarbeit in Thailand vertieft und die Verbindungen mit dem Thailändischen Behörden gefestigt werden.

Ein Schritt zur Inklusivität und Diversität fand bereits 2022 mit der Wahl von drei weiblichen Vorstandsmitgliedern statt. In der aktuellen Wahl stehen vier Frauen zur Verfügung. Des weiteren haben sich Kanditaten aus den verschiedenen Schweizer Landesteilen gemeldet, um die Kulturen- und Sprachenvielfältigkeit der Mitglieder zu vertreten. Der Kandidatenpool beinhaltet auch Nicht-Schweizer, welche für Schweizer Unternehmen tätig sind oder eine Verbindung zur Schweiz haben. Werden sie in der Wahl berücksichtigt, können weitere, unterschiedliche Meinungen einfliessen.

Alle Vorstandsmitglieder engagieren sich ehrenamtlich neben ihrer Haupttätigkeiten. Jeder Kandidat setzt sich zum Ziel, die Beziehungen der Schweizerischen Unternehmen in Thailand zu vertiefen und zu festigen. Die STCC-Mitglieder können sich auf eine spannende, ereignisreiche Zukunft mit der Handelskammer freuen.