Mit E-Commerce gegen Landflucht

Statt in die Städte abzuwandern, um sich dort auf Jobsuche zu begeben, sollen besonders junge Arbeitssuchende in den Internethandel einsteigen, so der Plan der Regierung.

THAILAND: Thailands stellvertretender Minis­terpräsident Somkid Jatusripitak empfiehlt, finanzielle Mittel aus den Village-Fonds verstärkt für soziale statt infrastrukturelle Projekte wie Straßen- oder Gebäudebau einzusetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Landbevölkerung zu erhöhen.

Die landesweit 79.598 Village-Fonds sollten Somkid folgend eine Schlüsselfunktion für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommensgenerierung in den Dörfern einnehmen. Zum Beispiel in Form von Investition in neue Technologien und/ oder gemeinschaftsbasierte Geschäftsmodelle. Anstatt auf finanzielle Unterstützung der Regierung zu warten, sollten sich die Verwalter der Village-Fonds für die Aufstockung ihrer Mittel intensiver mit den Möglichkeiten auseinandersetzen, die ihnen das Internet bietet, insbesondere im Hinblick auf E-Commerce. Denn mit der Bereitstellung von schnellem Breitband-Internet in allen Landesteilen, wofür die Regierung 15 Milliarden Baht investierte, wurde bereits die wichtigste Vo­raussetzung dafür geschaffen, alle Bevölkerungsteile am technologischen Fortschritt des digitalen Zeitalters teilhaben zu lassen und vom boomenden Onlinehandel zu profitieren.

Schluss­endlich könnte durch den Ausbau des Onlinehandels auch der Abwanderung in die Städte entgegengewirkt werden. Daher komme den Komitees der Village-Fonds die wichtige Aufgabe zu, erklärt Somkid, den Markt genauestens zu analysieren, um Produkte und Dienstleistungen zu kreieren, die gemeinschaftlich und gewinnorientiert produziert werden könnten. Mit der Abführung von Gewinnen in die Village-Fonds, könnte wiederum mehr Geld für soziale Projekte aufgebracht werden, wenn die Fonds als Gemeinschaftsbanken betrieben werden. Zum Beispiel für Alten- und Kinderpflege oder Bildungsangebote.