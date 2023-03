Von: Björn Jahner | 19.03.23



HUA HIN: Ein Tipp für alle Hua-Hin-Residenten, die einen Ausflug ins nahe Phetchaburi planen, ein wunderschöner und lebendiger Ort, der voller Geschichte und Kultur steckt.

Denn am kommenden Wochenende gibt es eine neue und aufregende Möglichkeit für Besichtigungstouren durch die Stadt – eine kostenlose Straßenbahn. Die nächste Stadtrundfahrt mit der Tram wird am Samstag, 25. März 2023 um 10.00 Uhr und 11.30 Uhr angeboten.



Dieser Service ist eine hervorragende Gelegenheit für Besucher, die Schönheit der Stadt zu erkunden und etwas über ihre reiche Geschichte zu erfahren, ohne sich um die Beförderung kümmern zu müssen.



Die Straßenbahnstrecke führt zu den wichtigsten historischen Stätten der Stadt, darunter Wat Mahathat Worawihan, Wat Phlapphlachai, Riverside Market Village, Wat Koh, Wat Yai Suwanaram und viele mehr. Jedes dieser Wahrzeichen ist für die Geschichte von Mueang Phetchaburi von Bedeutung, und die kostenlose Straßenbahn bietet eine hervorragende Möglichkeit, sie alle zu sehen.



Einer der größten Vorteile der kostenlosen Stadtrundfahrt ist, dass die Teilnehmer die Pracht von Phetchaburi bequem von der Tram aus erleben können. Sie können sich zurücklehnen und entspannen, während sie die Sehenswürdigkeiten und Geräusche der Stadt genießen.



Der Abfahrtsort für die kostenlose Stadtrundfahrt befindet sich an der Khao Wang Cable Car (Karte). Wenn Sie also eine Reise in die Stadt planen, sollten Sie diesen fantastischen Service unbedingt in Anspruch nehmen! Auskünfte erteilt das TAT Phetchaburi Office, Tel.: 032-471.005.