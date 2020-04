Von: Redaktion DER FARANG | 11.04.20

Ein Leser schlägt vor, die häusliche Coronavirus-Quarantäne in Thailand dafür zu nutzen, um den Links- auf Rechtsverkehr umzustellen.

Liebes Team des Magazins DER FARANG, ich lese Ihre Nachrichten mit großem Interesse. Zur Coronakrise habe ich für Thailand einen Vorschlag: Wäre es möglich, den Linksverkehr in Thailand wie in anderen Ländern auf Rechtsverkehr umzustellen? Jetzt wäre eine gute Gelegenheit dazu, weil während der Corona-Quarantäne die Leute zu Hause bleiben müssen und der Verkehr ruht. Später wäre eine Umstellung nur unter großem Aufwand möglich. Eine Angleichung würde vieles einfacher machen (z. B. weniger Verkehrsunfälle mit Touristen) und wäre daher in Interesse Thailands. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Vorschlag an die thailändische Regierung weitergeben würden.

Christian Bergener

