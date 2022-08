Von: Björn Jahner | 20.08.22

BANGKOK: Beamte mehrerer thailändischer Ministerien werden noch in diesem Monat nach Vientiane/ Laos für Gespräche über die Verlängerung der Eisenbahnlinie China-Laos nach Thailand reisen.

Die Gespräche werden vom 30. August bis 1. September 2022 in der laotischen Hauptstadt stattfinden und sich auf die Verbindung zwischen Vientiane und Nong Khai konzentrieren, teilte Verkehrsminister Saksayam Chidchob der Presse mit.

An den Plänen für die thailändische Verlängerung des Drei-Länder-Eisenbahnprojekts sind nach Aussage des Verkehrsministers auch das Finanz-, das Außen-, das Landwirtschafts- und das Handelsministerium beteiligt.

Laut Minister Saksayam werde die Thailändische Staatsbahn (SRT) den Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke Nong Khai–Bangkok und die Entwicklung des Bahnhofs Nong Khai zu einem grenzüberschreitenden Handelszentrum beschleunigen.

Der Minister informierte auch über die Fortschritte der West-Ost-Eisenbahnverbindung: „Die SRT wird dem Kabinett auch ein zweigleisiges Eisenbahnprojekt von Nong Khai nach Khon Kaen vorschlagen.“

In der Zwischenzeit wird das Autobahnministerium einen Antrag auf Haushaltsmittel stellen und den Bau einer neuen Brücke über den Mekong prüfen, so Minister Saksayam.

Die Zollabteilung des Finanzministeriums wird darüber hinaus die Beschaffung von mobilen Röntgengeräten für den Grenzübergang Nong Khai sowie die Entwicklung von Export-Import-Verfahren am Bahnhof Nong Khai beschleunigen.

Das Außenministerium sammelt in der Zwischenzeit Daten über die Marktentwicklung in Laos. Mit Hilfe einer Datenanalyse sollen die Exporte in Thailands Nachbarland erhöht werden. Zudem will sich das Ministerium gemeinsam mit Laos und China über die Eisenbahnverbindung abstimmen. „Das Landwirtschaftsministerium wird die Gespräche mit China über die Eröffnung von sechs Landkontrollstellen beschleunigen“, fügte Saksayam hinzu. Das Handelsministerium wiederum wird den thailändisch-chinesischen Handel in Nong Khai untersuchen und prüfen, wie man von der Eisenbahnlinie Laos-China profitieren kann.

Minister Saksayam fügte hinzu, dass das Verkehrsminis­terium auch die Entwicklung einer Hochgeschwindigkeitsbahn im Süden vorantreibt, die fünf Länder – China, Laos, Thailand, Malaysia und Singapur – miteinander verbinden soll.