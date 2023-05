Von: Björn Jahner | 28.05.23

Ein thailändischer Gesundheitsbeamter versprüht in einer Gemeinde in Bangkok Chemikalien zur Abtötung von Moskitos als Vorsichtsmaßnahme gegen das Dengue-Fieber. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: In Thailand wurden in diesem Jahr bisher 15.399 Dengue-Fieber-Patienten behandelt, und die Zahl wird während der Regenzeit voraussichtlich noch weiter steigen, warnt das Department of Disease Control (DDC).

DDC-Generaldirektor Dr. Tares Krassanairawiwong teilte am Freitag (26. Mai 2023) der Presse mit, dass im Vergleich dazu im letzten Jahr nur 2.942 Dengue-Fieber-Patienten verzeichnet wurden.

Fünf Provinzen haben in diesem Jahr die meisten Dengue-Fieber-Patienten gemeldet, nämlich Nan (Norden), Trat (Ostküste), Chumphon (südliche Golfküste), Chanthaburi (Ostküste) und Tak (Westen der Nordregion).

Als Reaktion auf den sprunghaften Anstieg der Patientenzahlen sagte Dr. Tares, dass ein Zentrum, das sich speziell mit dem Denguefieberproblem befasst, eingerichtet wird und mit anderen zuständigen Stellen zusammenarbeiten wird. Das Zentrum werde unter seiner Aufsicht stehen, fügte er hinzu.

Das DDC wird auch mit der Abteilung für die Unterstützung des Gesundheitsdienstes zusammenarbeiten, die landesweit für die Verwaltung von bis zu einer Million freiwilliger Gesundheitshelfer in den Dörfern verantwortlich ist, um die Menschen darüber aufzuklären, wie sie die Brutstätten der Aedes-Mücken beseitigen können, von denen das Dengue-Fieber ausgeht.

Die Abteilung für vektorübertragene Krankheiten berichtete, dass stehendes Wasser in Tempelanlagen und Schulen in der Regel als Brutstätten für Aedes-Mücken dienen. Dr. Tares fügte hinzu, dass Kinder über fünf Jahren die häufigsten Opfer des Dengue-Fiebers sind.

Dr. Sopon Iamsirithaworn, stellvertretender Generaldirektor des DDC, betonte, dass die Ausbreitung des Dengue-Fiebers jetzt, wo in Thailand die Regenzeit begonnen hat, schwieriger einzudämmen sein könnte. Er fügte hinzu, dass das Denguefieber nur bekämpft werden kann, wenn alle Behörden umfassende Präventivmaßnahmen ergreifen.

Er riet den Patienten auch von der Selbstmedikation ab, da viele Tabletten wie Ibuprofen, das entzündungshemmende Medikament Diclofenac und Aspirin die Symptome verschlimmern können.

Das DDC hofft, die Zahl der Dengue-Fieber-Fälle während der Regenzeit von Juni bis August unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt halten zu können und die Sterblichkeitsrate in diesem Jahr auf höchstens 0,10 Prozent zu begrenzen, sagte er.