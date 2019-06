Von: Redaktion DER FARANG | 16.06.19

PATTAYA: Zwei Italiener wurden verhaftet, weil sie in ihrem Heimatland unter dem Namen des amerikanischen Schauspielers George Clooney Investoren für eine Bekleidungsfirma gesucht und betrogen hatten.

Laut dem Kommandeur der Crime Suppression Division (CSD), Jiraphob Puridet, nahmen Beamte die 45 bzw. 58 Jahre alten Ausländer am Samstag in einem Haus in Banglamung mit einem Haftbefehl von Interpol fest. Italienische Behörden hatten die thailändische Polizei um Amtshilfe gebeten. Ein Mailänder Gericht hatte die beiden Männer wegen Betrugs zu acht Jahren und vier Monaten Gefängnis und zu einer Geldstrafe von umgerechnet 500.000 Baht verurteilt. Sie hatten die Investoren um mehr als 40 Millionen Baht ausgetrickst. Die Italiener setzten sich im Jahr 2014 nach Thailand ab und haben inzwischen ihre Aufenthaltsgenehmigung überzogen.