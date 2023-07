Von: Björn Jahner | 09.07.23

BANGKOK: Touristen können die wichtigs­ten Sehenswürdigkeiten Bangkoks ganz bequem während einer Stadtrundfahrt mit den modernen Doppeldeckerbussen von „Elephant Bus Tours“ erkunden.

Die knallroten Cabrio-Doppeldeckerbusse verfügen sowohl über offene als auch klimatisierte Bereiche und steuern die wichtigst­en Touristenattraktionen Bangkoks an. Per Headset erhalten die Fahrgäste während der Fahrt Informationen zur Geschichte der einzelnen Bauwerke in sieben Sprachen – und zwar auf Thai, Chinesisch, Koreanisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Mehr unter Elephantbustours auf Facebook.