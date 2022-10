BANGKOK: Das staatliche Busunternehmen Transport Company bedient seit dem ersten Oktober wieder die Linie zwischen Bangkok und dem Drei-Pagoden-Pass in der Provinz Kanchanaburi im Westen Thailands.

Eingesetzt werden sowohl klimatisierte Erste-Klasse-Busse als auch nicht klimatisierte Standardbusse. Am Bangkok Bus Terminal (Mo Chit 2) starten die Busse täglich um 07.30 Uhr, am Checkpoint am Drei-Pagoden-Pass täglich um 09.00 Uhr.



Der Drei-Pagoden-Pass ist ein Pass durch das Tenasserim-Gebirge und bildet die Grenze zwischen Thailand und Myanmar auf einer Höhe von 282 Metern. Er verbindet die thailändische Kleinstadt Wang Ka mit der myanmarischen Stadt Payathonzu. Für Ausländer ist der Grenzübergang geschlossen, er gilt dennoch als ein beliebtes Ausflugsziel.



Fahrkarten können im Voraus online unter www.transport.co.th, über die offizielle App der Transport Company, in allen landesweiten 7-Eleven-Filialen und an den Ticketschaltern im Bangkok Bus Terminal reserviert werden. Auskünfte erteilt die Transport Company unter der Kurzwahl 1490.