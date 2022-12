THAILAND: Mit schmalem Budget Koh Chang an der äußersten Ostküste des Golfs von Thailand besuchen?

Kein Problem, mit dem Busservice des Unternehmens Suvarnabhumi Burapha Co., Ltd. Angeboten werden zwei Routen: Suvarnabhumi International Airport–Koh Chang–Suvarnabhumi International Airport und Süd-Pattaya–Koh Chang–Süd-Pattaya. Alle modernen Busse des Unternehmens erfüllen die strengen SHA-Hygienevorschriften. Sowohl auf Koh Chang als auch in Pattaya wird ein Minibus-Shuttle zum Hotel angeboten. Weitere Informationen und Buchung unter www.swbbustour.com.