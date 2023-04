Von: Björn Jahner | 14.04.23

PATTAYA: Im April ist das ganze Land außer Rand und Band, wenn vom 13. bis 15. April das erste Mal seit dem Ausbruch der Pandemie das thailändische Neujahrsfest Songkran wieder mit viel, viel Wasser ausgelassen gefeiert wird und Touristen aus aller Welt anzieht. Während jüngere Urlauberschichten extra zu den fröhlichen Wasserschlachten aus Übersee anreisen, nehmen viele ältere Residenten Reißaus in ruhigere Gefilde.

Läuft in den meisten Städten und Dörfern im Land bereits der Countdown zum thailändischen Neujahrsfest, werden an der Ostküs­te die Feierlichkeiten erst dann aufgenommen, wenn in anderen Landesteilen die ausgelassenen Songkran-Partys längst ausgeklungen sind. So auch in Pattaya, wo wie so oft alles etwas anders ist als im restlichen Königreich. Thailand-Besucher erwartet eine bunte Mischung aus traditionellen Riten, ausgelassener Volksfeststimmung und wilden Wasserschlachten. Kein Wunder, dass sich unter Urlaubern und Residenten beim Songkranfest in der Touristenmetropole die Geister scheiden.

Getreu dem Motto „je später, desto besser“ wird in der Touristenmetropole am 18. April (Naklua) und am 19. April (Pattaya) das erste Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder das „Wan Lai Festival“ ausgerichtet, wie das Wasserfest in vielen Regionen der Provinz Chonburi traditionell genannt wird.

Mit Songkran verbinden die meisten Pattaya-Urlauber wilde Wasserschlachten, johlende und oftmals angetrunkene Einheimische auf den Ladeflächen von mit Wassertanks beladenen Pick-up-Trucks, wummernde Bässe und Synthesizer bis in die späte Nacht sowie exzessiven Alkoholkonsum. Nicht zu Unrecht. Jedes Jahr strömen unzählige Besucher nach Pattaya, um an einer der größten Songkran-Sausen Thailands teilzunehmen. Zur Freude der lokalen Hotellerie und Gastronomie. Schließlich fließt nicht nur das Wasser in Strömen, sondern auch der Alkohol und das Geld.

Drei Jahre lang mussten sich die „Wasserkrieger“ gedulden: Am 18. Und 19. April ist es nun endlich wieder soweit. Pattaya feiert Songkran mit viel, viel Wasser! Foto: epa/Narong Sangnak

Ausgestattet mit Wasserpis­tolen, Gartenschläuchen, mit Wasser oder Puder gefüllten Eimern sowie den berüchtigten und zu Recht verbotenen PVC-Rohren, die einer druckgewaltigen Wasserkanone gleichen, ziehen die jungen Wilden in den „Wasserkrieg“. Egal, ob als Passagier im Baht-Taxi, als (mutiger) Mopedfahrer oder auf Schusters Rappen, an Songkran bleibt keiner trocken, was sich, aufgeheizt durch den massiven Alkoholkonsum, leider auch in der Unfallstatistik widerspiegelt.

Startschuss zum Party-Marathon

Ungeachtet der Tatsache, dass sich der Neujahrsparty­spaß offiziell auf nur zwei Tage beschränkt, muss damit gerechnet werden, dass in Pattaya inoffiziell eine ganze Woche lang – vom 13. bis 19. April – feucht-fröhlich gefeiert wird. Zumindest in den Barvierteln an der Pattaya Beach Road (Soi 6, 7, 8) und in der Soi Bua­khao, deren berühmt-berüchtigten Wasserkriege ihrem Namen alle Ehre machen aber mit dem eigentlichen Sinn von Songkran nicht mehr viel gemein haben. Urlauber sollten unbedingt Handy, Portemonnaie und Fotokamera stets in einem wasserdichten Beutel verstauen und schnell trocknende Kleidung tragen, zur Tages- sowie zur Nachtzeit!

Los geht’s am Dienstag, 18. April, wenn sich die Naklua Road im hohen Norden der Stadt in eine lebhafte Mischung aus Loveparade und Karneval in Rio verwandelt: johlende und nicht selten angetrunkene Jugendliche und Erwachsene auf den Ladeflächen von Pick-ups bestimmen das Straßenbild und überschütten alles und jeden aus Tonnen und Eimern mit Wasser und Puder. Eine riesengroße Sauerei mit Fun-Charakter, vorausgesetzt, man ist dem Songkranfest gegenüber positiv gestimmt.

Am Mittwoch, 19. April erreichen die Songkran-Feierlichkeiten ihren Höhepunkt, wenn auf der Pattaya Beach Road, die komplett für den Verkehr gesperrt wird, das große „Wan Lai Festival“ veranstaltet wird. Wummernde Bässe locken zum kollektiven Tanzvergnügen. Traditionell sorgen Sprinkleranlagen und Feuerwehrtrucks für künstlichen Regen und Abkühlung. Als Hotspot des Festivals gilt das Einkaufszentrum Central Pattaya Beach, wo bekannte Entertainer, DJs und Bands der Menge mit Musik sowie Wasser- und Schaumkanonen ordentlich einheizen.

Rituelle Aspekte des Wasserfestes

Dennoch sollte „Wan Lai“ keinesfalls auf ein kollektives Massenbesäufnis mit außer Kontrolle geratenen Wasserschlachten reduziert werden. Denn was viele ausländische Urlauber nicht wissen: Jedes Jahr richtet die Stadt Pattaya im Schatten der kommerziellen Ausschlachtung von Songkran auch ein traditionelles „Wan Lai Festival“ aus, sowohl in Naklua als auch in Pattaya. Zu den rituellen Aspekten des Songkranfestes zählen unter anderem Opfergaben, die am Morgen vor Beginn des Wasserfestes in buddhistischen Tempeln dargebracht werden, sowie das Reinigen der Buddhastatuen mit geweihtem Wasser. Älteren Familienangehörigen wird mit zeremoniellen Handwaschungen und kleinen Geschenken Hochachtung erwiesen. Das Gros der Besucher sind Einheimische, doch auch Ausländer sind herzlich willkommen und können an den einzigartigen traditionellen Songkran-Riten und -Gebräuchen teilhaben.

Eine Wasserpistole ist an Songkran Pflicht! Wer sie bereits einige Tage vorher kauft, spart Bares. Foto: epa/Narong Sangnak

Der Auftakt zum traditionellen „Wan Lai Festival“ im Lan-Pho-Park neben dem Fischmarkt in Naklua erfolgt am Dienstag, 18. April 2023 um 07.00 Uhr in der Früh mit spirituellen, buddhistischen Liedern und den Gebeten der Mönche. Es folgt der Almosengang von 99 Mönchen, für Buddhisten der beste Start ins neue Jahr. Getreu dem Tambun-Prinzip „Bewirke Gutes und Dir wird Gutes widerfahren“ füllen die Menschen die Almosenschalen der Mönche – zumeist mit abgepacktem Reis – und erhalten dafür nicht nur Segen, sondern auch Punkte für das persönliche Karma-Konto. Im Anschluss findet das rituelle Baden einer Buddhastatue statt. Dabei begießen die Gläubigen das Abbild des Erleuchteten langsam und behutsam mit Duftwasser von Jasminblüten. Mit der Waschung der Buddhastatuen wollen Buddhisten aber auch ihre Herzen „reinigen“. Denn ohne Ballast lässt sich gleich viel angenehmer ins neue Jahr starten!

„Wan Lai“ heißt „Wassergießen“

Anschließend wird älteren Menschen mit zeremoniellen Handwaschungen und kleinen Geschenken besondere Hochachtung erwiesen. Für ihre harte Arbeit im Leben und Dienste für die Gesellschaft erhalten sie kleine Ehrenabzeichen. Das rituelle Baden der Buddhastatuen und die zeremoniellen Handwaschungen zählen zu den wichtigsten Neujahrsritualen, worauf auch der Name des Festivals – „Wan Lai“ – hinweist, was sich ins Deutsche mit „Wassergießen“ übersetzen lässt.

Das morgendliche Baden der Buddha-Figuren in den Tempeln gehört zu den althergebrachten Songkran-Ritualen. Foto: epa/Narong Sangnak

Nachdem die traditionellen Riten und Zeremonien vollzogen sind, setzt sich die jährliche Songkran-Blumenparade durch Naklua in Bewegung. Der farbenprächtige Umzug startet am Lan-Pho-Park und führt über die Naklua Road bis zur T-Kreuzung mit Ampel beim Elektronikgeschäft Numchai, wo er links in die Sawangfa Road einbiegt und der Straße – vorbei am Postamt und Naklua-Markt – bis Pizza Hut folgt. Direkt vor der Franchisefiliale der bekannten Schnellrestaurantkette biegt er links in die Soi 2 der Sawangfa Road ab und folgt der Gasse bis zum Gelände der Stiftung Sawang Boribun Dhammasathan, von wo aus es zurück zum Startpunkt geht.

Am Mittwoch, 19. April um 07.30 Uhr erfolgen die traditionellen Riten im Wat Chaimongkol an der South Pattaya Road in Süd-Pattaya. Der Ablauf gleicht dem in Naklua: Zunächst werden den Mönchen Almosen-Gaben und Speisen überreicht, gefolgt von der Ehrerbietung der Älteren mit zeremoniellen Handwaschungen und dem rituellen Baden der Buddhastatuen, bevor das „Wan Lai Festival“ in Pattaya mit einer feierlichen Zeremonie offiziell eröffnet wird. Dann geht es mit traditionellen Darbietungen und Spielen, kulturellen Shows sowie viel Musik und Tanz in den vergnüglichen Teil des Neujahrsfestes über. Auch am Wat Chaimongkol setzt sich eine große Songkran-Parade in Bewegung. Autofahrer müssen beachten, dass am 19. April die gesamte Beach Road – vom Delfin-Kreisverkehr in Naklua bis zur Walking Street in Süd-Pattaya – komplett für den Verkehr gesperrt wird.

An Songkran bleibt niemand trocken

Auch wenn der Kulturausschuss der Provinz Chonburi besonders an jüngere Bevölkerungsteile appelliert, das traditionelle thailändische Brauchtum zu pflegen, steht auch dieses Jahr bereits von vorneherein fest: Abseits der traditionellen Feierlichkeiten – ob am 18. April in Naklua oder am 19. April in Pattaya – werden sich Einheimische und Partytouristen aus aller Welt ausgelassene Wasserschlachten liefern.

Urlauber und Residenten, die sich nicht an den wilden Wasserschlachten beteiligen möchten, bleiben somit nur zwei Optionen: sich ihrem (nassen) Schicksal fügen oder – zumindest an den beiden Tagen – einen Kurzurlaub in ruhigeren Gefilden, wie z.B. Koh Samet, verbringen.

Drink & Drive

Foto: The Nation

Die Polizei geht an Songkran strikt gegen Trunkenheitsfahrer vor. Ab 0,5 Promille drohen Fahrzeug-Beschlagnahmung, Führerscheinentzug und Haft bis zur Gerichtsverhandlung. 2022 starben an Songkran landesweit 278 Menschen bei 1.917 Verkehrsunfällen, 1.869 wurden verletzt.

Verbote & Gebote

Foto: Jahner

An Songkran verboten sind Hochdruck-Spritzen (s. Foto) und das Werfen von Eiswürfeln. Frauen sollten sich nicht zu freizügig kleiden, um sexuelle Belästigungen zu vermeiden, Puder sollte nur in „angemessener“ Form eingesetzt und zum Spritzen nur klares Wasser verwendet werden.

Songkran & Mode

Foto: epa/Alex Hofford

Unter den Einheimischen sind an Songkran knallbunte Hawaiihemden sehr beliebt, immer mehr Jugendliche färben sich auch die Haare. Wasserdichte Beutel für Mobile und Co. sind in allen Minimärkten wie 7-Eleven, FamilyMart oder Lotus Express erhältlich, auch bereits vor dem Fest.