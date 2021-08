Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.21

BANGKOK: Mit dem größten Autokorso des Landes forderten Demonstranten aus mehreren Provinzen am Sonntag den Rücktritt von Premierminister Prayut Chan-o-cha, der seit sieben Jahren an der Macht ist.

In einer dreiteiligen Kampagne, die von dem Rothemden-Anführer Nattawut Saikuar und dem Aktivisten Sombat Boonngam-anong organisiert wurde, verstopften Autofahrer Bangkoks Straßen. Die Bewegung „Tha Lu Fah“, deren jüngste Proteste in der Hauptstadt in Zusammenstößen mit der Bereitschaftspolizei endeten, hatte sich der Kundgebung angeschlossen. Die Protestgruppen warfen der Regierung grobe Fehler im Umgang mit dem dritten Covid-19-Ausbruch vor.

Nattawut führte mit Unterstützung von Mitgliedern der „Vereinigten Front für Demokratie gegen Diktatur“ einen Konvoi an der Ratchaprasong-Kreuzung an. Sombat leitete einen weiteren Autokorso von der Provinz Ayutthaya zur Lat-Phrao-Kreuzung in Bangkok, während sich „Tha Lu Fah“ Mitglieder am Demokratie-Denkmal versammelten.

Weitere Proteste wurden aus den Provinzen Chanthaburi, Chonburi, Chachoengsao und Chiang Mai gemeldet.