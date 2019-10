Von: Björn Jahner | 27.10.19

CHIANG MAI: Am fünften Oktober – und somit knapp einen Monat vor dem eigentlichen Beginn der kühlen Jahreszeit – hat Chiang Mai einen beispiellosen Kälteeinbruch erlebt. Auf bis zu -16 °C fiel das Quecksilber! Ein Temperatursturz, der selbst für den hohen Norden sehr ungewöhnlich ist. Nachvollziehbar also, dass sich der ein oder andere zu Recht fragen mag, was zu diesen Extremgraden geführt hat. Sind das etwa schon die ersten Anzeichen des globalen Klimawandels? Nein. Des Rätsels Lösung ist die Chiang Mai Ice Carving Show. Ein fros­tiges Winterwunderland, das in der Promenada Mall neu eröffnet hat.