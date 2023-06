Von: Redaktion (dpa) | 21.06.23

BANGKOK/COLOMBO: Auf Sri Lanka wird die Ausreise eines geschenkten Elefanten in sein Herkunftsland Thailand vorbereitet, nachdem er mutmaßlich misshandelt wurde. Das 33 Jahre alte Tier soll in Thailand medizinisch behandelt und anschließend wieder nach Sri Lanka gebracht werden, sagte Sri Lankas Premierminister Dinesh Gunawardena am Dienstag im Parlament in Colombo. Seine Regierung habe sich demnach bei der thailändischen Regierung für die Misshandlung des Elefanten entschuldigt.

Thailand hatte Sri Lanka das Tier vor mehr als zwei Jahrzehnten geschenkt. In den beiden überwiegend buddhistischen Ländern haben Elefanten eine religiöse Bedeutung. Der Elefant lebte auf Sri Lanka zuletzt in einem buddhistischen Tempel, wo er von einem Elefantentreiber misshandelt und verletzt worden sein soll. Die örtliche Tierschutzorganisation Rally for Animal Rights & Environment (RARE) informierte die thailändischen Behörden über die Situation, worauf diese reagierte.

Derzeit seien zwei thailändische Elefantentreiber auf Sri Lanka und brächten dem Tier neue Befehle bei, sagte der Direktor der National Zoological Gardens auf Sri Lanka. Dem Elefanten würde auch beigebracht werden, in eine Stahlbox zu steigen, in der er während des vierstündigen Flugs in einer Cargo-Maschine bleiben soll. Um ihn zum Gang in die Box zu ermuntern, seien Kokosnüsse und andere Nahrung reingelegt worden. Die Kiste sei rund 7 Meter breit und mehr als drei Meter hoch und würde für die Reise ausgepolstert, hieß es von der Firma, die sie hergestellt hatte. Die Reise soll nach Plan am ersten Juli-Wochenende stattfinden, hieß es.