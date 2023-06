Misshandelter Elefant fliegt heim

Von: Redaktion (dpa) | 29.06.23

CHIANG MAI: In Sri Lanka werden letzte Vorbereitungen für die mit Spannung erwartete Heimreise eines misshandelten Elefanten nach Thailand getroffen.

Der unter mehreren Verletzungen leidende Dickhäuter namens Sak Surin werde nach den Plänen am frühen Sonntagmorgen vom Flughafen Colombo in Richtung Chiang Mai in Nordthailand starten, sagte der Direktor der National Zoological Gardens, Tilak Premakantha, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es fehlten nur noch letzte Freigaben der thailändischen Botschaft. In dem Zoo wurde Sak Surin in den vergangenen Monaten auf die Reise vorbereitet.

Das Drama um den Dickhäuter hat in beiden Ländern viele Schlagzeilen gemacht. Sak Surin, der in Sri Lanka Muthu Raja genannt wird, war ein Geschenk Thailands an die Regierung von Sri Lanka. In den beiden überwiegend buddhistischen Ländern haben Elefanten eine religiöse Bedeutung. Seit 2001 lebt er im früheren Ceylon. Dort musste er aber in einem Tempel Schwerstarbeit verrichten und wurde von einem Mahout (Elefantenführer) misshandelt, wie Tierschützer beklagten.

Die Organisation Rally for Animal Rights and Environment (RARE), die auf den Fall aufmerksam machte und die Behörden in Thailand informierte, sprach von Abszessen, tiefen Wunden und einem dauerhaft steifen Bein. Die Regierung in Bangkok organisierte daraufhin den Rücktransport und stellte ein Sonderbudget bereit.

Für seinen Flug musste der 29 Jahre alte Gigant lernen, in eine eigens für ihn angefertigte Transportbox zu steigen und dort mehrere Stunden Ruhe zu bewahren. Ein Expertenteam der thailändischen Behörde für Nationalparks und Wildtiere sollte am Donnerstag in Sri Lanka eintreffen, um das Tier zu begleiten, berichtete der Sender Thai PBS World. Zudem seien vier Elefantenführer und zwei Tierärzte an Bord.

Sak Surin soll anschließend im «Thai Elephant Conservation Center» in Lampang behandelt werden. Bei der Ankunft in Thailand werde der Elefant von Umweltminister Varawut Silpa-archa persönlich begrüßt, hieß es. Ob er später zurück nach Sri Lanka soll, war noch unklar.