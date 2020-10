Missbrauchsskandal: Wirbel um neues Buch des Ex-Erzbischofs von Lyon

PARIS: Mit einem Buch über den Missbrauchsskandal in der Katholischen Kirche sorgt der ehemalige Erzbischof von Lyon, Kardinal Philippe Barbarin, für Aufregung. «Mein Name ist zum Symbol für Pädophilie geworden», sagte Barbarin am Donnerstag der katholischen Zeitung «La Croix». «Ich wollte die Wahrheit richtigstellen und auch allen Opfern sagen, dass ich weiterhin für sie bete», so Barbarin, dem Vertuschung von Missbrauch vorgeworfen wurde. Daher habe der 69-Jährige sich entschieden, das Buch «En Mon Âme et Conscience» (Deutsch sinngemäß: Nach bestem Wissen und Gewissen) zu schreiben.

Der Fall ist zu einer Art Sinnbild des sexuellen Missbrauchs in der französischen Kirche geworden. Er hatte den Sturz Barbarins von seinem Amt als oberster katholischer Würdenträger in Frankreich zur Folge. Ihm wurde vorgeworfen, Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Priester Bernard Preynat nicht weiter verfolgt zu haben. Ein Berufungsgericht hatte Barbarin indes Anfang dieses Jahres freigesprochen. Er war 2019 zunächst verurteilt worden. Der ehemalige Priester Preynat hatte während eines Prozesses zahlreiche Übergriffe gestanden und wurde schließlich zu einer Haftstrafe verurteilt.

«Ich möchte, dass die Gewinne seines Buches den Opferverbänden zugute kommen», forderte Olivier Savigna, Präsident der Vereinigung Parler et Revivre. «Ich denke, das ist alles, was es noch zu tun gibt. Und danach steht es ihm frei, zu beten oder an die Opfer zu denken», sagte er dem Sender Franceinfo. Der Mitbegründer der Opfervereinigung La Parole Libérée, François Devaux, will das Buch nicht lesen. Er stütze sich auf die Antworten, die er in der Gerichtsverhandlung bekommen habe, sagte er der französischen Nachrichtenagentur AFP.

«Ich fühle mich, als wäre ich von wilden Bestien um mich herum überfallen worden, die bereit sind, mich zu verschlingen», zitiert der Sender Franceinfo aus dem am Donnerstag in Frankreich erschienen Buch. Barbarin prangert an, dass viele Menschen in Lyon von dem Missbrauch gewusst hätten, er aber zum Sündenbock gemacht worden sei. Gleichzeitig bereue er, Preynat nicht mehr Fragen gestellt zu haben. Ihm habe der Mut gefehlt.