Von: Redaktion (dpa) | 28.09.21

NEW YORK: Im Missbrauchsprozess gegen R.

Kelly haben die Geschworenen den früheren Pop-Superstar für schuldig befunden. Das verkündeten sie am Montag an einem Gericht in New York. Der 54-Jährige war unter anderem wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung angeklagt.