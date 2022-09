Miss Universe Thailand wirbt für Mülltrennung

Foto: The Nation

BANGKOK: Bangkok Gouverneur Chadchart Sittipunt und die Miss Universe Thailand 2022 Anna Sueangam-iam gaben am Sonntag den Startschuss für ein Pilotprojekt zur Trennung von wiederverwertbaren Abfällen.

Gouverneur Chadchart und Anna Sueangam-iam nahmen gemeinsam mit Beamten und Vertretern der Privatwirtschaft an der Auftaktveranstaltung im Food Court des Lumpini-Parks teil.

Der Gouverneur und die Schönheitskönigin stellten der Öffentlichkeit einen neuen, grünen Müllwagen vor, der die Aufschrift „Don't put them together“ (Nicht zusammenwerfen) trägt. Der neue hydraulische Müllwagen wurde im Vergleich zu normalen LKWs um einen speziellen Behälter hinten und zwei vorne für Lebensmittelabfälle erweitert. Das Pilotprojekt wird in drei Bezirken – Pathum Wan, Phaya Thai und Nong Khaem – gestartet, bevor es in drei Phasen ausgeweitet wird.

Foto: The Nation

Die Lebensmittelabfälle werden zur mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage im Bezirk Onnut transportiert, wo aus ihnen Biogas zur Stromerzeugung gewonnen wird.

Anna wurde als „Gesicht“ der Kampagne ausgewählt, nachdem sie sich nicht gescheut hatte, zu verraten, dass ihre Eltern als Müllsammler der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) tätig sind.

Gouverneur Chadchart erklärte gegenüber der Presse, dass die Trennung von verrottenden Lebensmittelabfällen vom Restmüll die Effizienz der Recyclinganlagen steigern würde. Er erläuterte, dass die Bangkoker zwar bereits Müll trennten, dieser aber von den alten BMA-Lastwagen wieder zusammengeschmissen werden.

Foto: The Nation

„Der Prozess umfasst die Mülltrennung in den Haushalten, den Transport des getrennten Mülls durch die BMA-Müllsammler und die systematische Entsorgung des getrennten Mülls“, verdeutlichte er.

Er sagte, dass die BMA über 10 Milliarden Baht pro Jahr für die Müllentsorgung ausgibt, verglichen mit nur 4 Milliarden Baht für kostenlose Bildung. Die neue Kampagne bringe enorme Einsparungen und mache den Müll zu einem Gewinn, so Gouverneur Chadchart. Er bezeichnete den Start als einen historischen Tag für die BMA und sagte, das Projekt werde schrittweise auf die gesamte Stadt ausgeweitet.

Er fügte hinzu, dass die drei Pilotbezirke ausgewählt wurden, weil sie alle Arten von Stadtgebieten abdecken, einschließlich Gemeinden, Märkte, Büros und Wohnanlagen. „Sobald wir von unserem neuen Müllabfuhrsystem überzeugt sind, können wir es schnell auf andere Bezirke ausweiten“, betonte Gouverneur Chadchart.