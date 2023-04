Von: Björn Jahner | 03.04.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Miss Grand Rayong sorgte am Montag (3. April 2023) in den sozialen Medien für Aufsehen, als sie auf einem Motorrad zu den Vorbereitungsaktivitäten für die „Miss Grand Thailand“-Wahl erschien.

Der Facebook-Nutzer „Pakaii Pitirat“ postete Fotos von Miss Grand Rayong Anuthida „Ninew“ Sarathana, wie sie auf einem Motorradtaxi am Swissôtel in der Ratchadapisek Road in Bangkok ankommt, jedoch als Fahrerin, während der eigentliche Motorradtaxifahrer auf dem Sozius mitfährt.

Der Beitrag wurde vielfach geteilt und geliked, wobei mehr als 3.000 Facebook-Nutzer meinten, sie müsse es sehr eilig gehabt haben.

Die Endrunde des Schönheitswettbewerbs „Miss Grand Thailand 2023“ wird am 29. April in der Show DC Hall in Bangkok stattfinden.

Die Kandidatinnen aus allen 77 Provinzen mussten sich am Montag im Swissôtel einfinden, um sich für den Wettbewerb zu registrieren.