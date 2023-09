Von: Björn Jahner | 16.09.23

PATTAYA: Am 9. September 2023 wurde der mit großer Spannung erwartete Model-Contest „Miss Grand Chonburi 2024“ in der Royal Garden Plaza in Pattaya eröffnet.Die Eröffnung erfolgte im Rahmen einer groß angelegten Pressekonferenz.

Hochrangige Vertreter der Stadtverwaltung gaben dieser Veranstaltung ihre Ehre und bekundeten ihre volle Unterstützung für den Wettbewerb. Unter den prominenten Gästen befanden sich Wittaya Khunpluem, Präsident der Provinzverwaltung Chonburi, Poramat Ngampichet, Bürgermeister von Pattaya, und Surat Thepchaito, Direktor für Tourismus und Sport in Pattaya.



Unter der Leitung von Chirathivat Supharattanaseree, dem Direktor des „Miss Grand Chonburi“-Wettbewerbs, verspricht diese Veranstaltung ein wahres Spektakel zu werden. Die Wettbewerbsaktivitäten erstrecken sich über einen Zeitraum von mehreren Tagen und beinhalten einen luxuriösen zweitägigen Aufenthalt im MGM Macau Resort, exklusive Sitzungen im „Black Room“, Nachtwäsche-Fotoshootings und Bademodenschauen am Pattaya Beach.



Khun Chirathivat gab bekannt, dass der Höhepunkt des Wettbewerbs, der Bademodenwettbewerb, am 9. November 2023 am Pattaya Beach stattfinden wird. Dort werden die Kandidatinnen selbstbewusst den weltberühmten Strand entlangschreiten, gefolgt von einem Galadinner im Castello Di Bellagio Pattaya.



Die Gewinnerin des Titels „Miss Grand Chonburi 2024“ wird nicht nur die Ehre tragen, sondern auch einen großzügigen Geldpreis von über 300.000 Baht in Empfang nehmen. Darüber hinaus erwarten die Teilnehmerinnen verlockende Gewinne, darunter internationale Reisen und großzügige Geschenkgutscheine von Sponsoren.



Nachfolgend der Zeitplan für die „Miss Grand Chonburi 2024“-Wahl:



Geheime Aktivitäten im „Secret Room“ und Modellsessions im MGM Macau vom 3. bis 5. November 2023. Aktivitäten in Pattaya vom 6. bis 8. November 2023. Bademoden-Wettbewerb am Pattaya Beach am 9. November 2023. Gala-Dinner im Castello Di Bellagio Pattaya am 10. November 2023. Abschlusswettbewerb im Once Upon a Time, Chonburi am 11. November 2023.



Mehr erfahren Sie unter Miss Grand Chonburi auf Facebook. .