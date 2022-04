Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand sollte so bald wie möglich alle Reisebeschränkungen aufheben als Maßnahme der Unterstützung der Tourismusindustrie des Landes, damit das Königreich wieder mit anderen Ländern konkurrieren kann, forderte der Chef von Minor International William Heinecke am Montag die Regierung auf.

In einem Brief an Premierminister Prayut Chan-o-cha erklärte Heinecke, dass die durchschnittliche Zahl ausländischer Ankünfte auf dem Flughafen Don Mueang im April dieses Jahres bei 11.623 Personen pro Tag lag, weniger als die über 50.000 Personen pro Tag im April letzten Jahres.

Er wies auch darauf hin, dass Thailand zwar vor kurzem ausländischen Touristen die Einreise ohne RT-PCR-Test vor der Abreise erlaubt hat, dass es aber immer noch viele Reisebeschränkungen gibt, die ihre Entscheidung beeinflussen.

Er fügte hinzu, dass viele Länder, die vom Tourismus abhängig sind, wie Singapur und Kambodscha, die Einreisebestimmungen zur Förderung des Tourismus und der einheimischen Wirtschaft bereits abgeschafft haben.

„Ich glaube, Thailand sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Zahl der lokalen Omikron-Fälle deutlich höher ist als die unter ausländischen Besuchern“, sagte Heinecke. „Inzwischen glaube ich, dass die Einwohner die Omikron-Symptome verstehen und bereit sind für das Leben in der neuen Normalität“, fügte er hinzu.

Heinecke riet dem Premierminister zur Abschaffung des „Thailand Pass“ und des bisher obligatorischen RT-PCR-Test nach der Einreise sowie der Vorschriften in Bezug auf die Reisekrankenversicherung. Laut Heinecke sollte der Impfnachweis oder ein ärztliches Attest für die Einreise nach Thailand ausreichen.

Er führte fort, dass die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und Wirtschaft notwendig sei für die Erholung der Tourismusindustrie und die Ankurbelung der Wirtschaft.

Er betonte, dass er und andere Unternehmer bereit sind, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um den Tourismus im Land wiederzubeleben, das Vertrauen der Touristen zu stärken und die Richtlinien für die Sicherheit der Touristen umzusetzen.

„Mit den Bemühungen [Anm. d. Red.: der Regierung und des privaten Sektors] und einer klaren Kommunikation über die Einreiseregeln ins Königreich wird Thailands Tourismusbranche erfolgreich sein“, prophezeite Heinecke.