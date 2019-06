Minor-Akademie für Hospitality Management

Von: Björn Jahner | 13.06.19

THAILAND: Minor Hotels eröffnet im September 2020 in Bangkok und Chonburi das Asian Institute of Hospitality Management.

In Zusammenarbeit mit der renommierten Schweizer Hotelfachschule Les Roches Global Hospitality Education werden zertifizierte Ausbildungskurse sowie Bachelor- und Diplomstudiengänge in Hospitality Management angeboten. Mit dem Institut hat sich Minor Hotels zum Ziel gesetzt, eines der führenden Bildungsinstitute Südostasiens in den Bereichen Hotelmanagement und gastbezogene Dienstleistungen zu schaffen, das den Bedürfnissen der schnellwachsenden Tourismusindustrie in Thailand gerecht wird. Infos auf der Webseite von Sommet Education.