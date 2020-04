Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.20

BANGKOK: Das Ministerium für Tourismus und Sport will ausländischen Touristen, die auf der Suche nach krankheitsfreien Reisezielen sind, Langzeitpakete anbieten.

Laut dem Minister Phiphat Ratchakitprakarn soll Thailand eine entsprechende Marketingstrategie entwickeln. „Das Ministerium arbeitet mit der thailändischen Tourismusbehörde zusammen, damit eine bestimmte Gruppe von Reisenden ausgewählte Gebiete besuchen können“, sagte Phiphat der „Bangkok Post“. Phuket, Koh Samui und Koh Phangan würden als Pilotdestinationen Touristen der Spitzenklasse willkommen heißen.

Da diese Orte nur über begrenzte Zugänge erreichbar seien, könnten die Provinzbehörden im Vergleich zu anderen wichtigen Reisezielen wie Bangkok, Pattaya und Chiang Mai die Kontrolle der ankommenden Gäste sicherstellen und mehr Schutz vor einer möglichen Einschleppung des Virus bieten. Phiphat sagte weiter, dass Touristen, die sich mindestens einen Monat in Thailand aufhalten wollen, Gesundheitsbescheinigungen vorlegen und sich strikt an alle Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitsmaßnahmen der thailändischen Gesundheitsbehörden halten müssen.

„Der Ausbruch des Coronavirus ermöglicht es dem thailändischen Tourismus, den Schwerpunkt auf Qualitätstouristen statt auf Quantität zu verlagern", betonte der Minister. Die Tourismuspakete sollen im letzten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen, also in der Zeit, in der Touristen aus westlichen Ländern normalerweise in wärmere Klimazonen reisen.