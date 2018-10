Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.18

BERLIN (dpa) - Das deutsche Innenministerium hat dementiert, dass es Pläne für eine Sammelabschiebung von Asylbewerbern von München nach Italien gegeben habe.

«Das, was am Wochenende berichtet worden ist, ein vermeintlicher Abschiebeflug von Bayern nach Italien, war schlicht nicht richtig», sagte ein Sprecher des Bundesministeriums am Montag in Berlin. «Eine solche Planung gab es nicht, gibt es nicht.»

Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» hatte am Sonntag über Pläne für einen deutschen Flug mit 40 Migranten berichtet. Dieser werde am Donnerstag auf dem Flughafen Rom Fiumicino erwartet. Die Deutsche Presse-Agentur hatte zuvor am Flughafen München erfahren, Bayern bereite für die kommenden Tage eine Sammelabschiebung nach Italien in Eigenregie vor - allerdings mit Unterstützung der Bundespolizei.

Das Bundesinnenministerium hatte bereits am Wochenende erklärt, angesichts der in italienischen Medien angestellten Spekulationen könne man mitteilen, «dass in den nächsten Tagen kein Rückführungsflug nach Italien geplant ist».

Italiens Innenminister Matteo Salvini sagte am Montag auf einer Veranstaltung mit Frankreichs Front-National-Chefin Marine Le Pen in Rom: «Ich kümmere mich um Probleme, die existieren. Wenn die deutsche Regierung sagt, dass diese Charterflüge nicht vorgesehen sind, um Migranten nach Italien zu bringen, dann existiert dieses Problem auch nicht.» Zuvor hatte er damit gedroht, im Falle solcher Abschiebeflüge die Flughäfen zu schließen.