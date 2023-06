Ministerin setzt Walfang auf Island vorübergehend aus

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.23

REYKJAVIK: Kurz vor dem Auslaufen der ersten Schiffe für die diesjährige Jagdsaison hat die isländische Regierung beschlossen, den Walfang vorübergehend bis zum 31. August einzustellen. Das gab das isländische Lebensmittel- und Fischereiministerium am Dienstag bekannt. Grund dafür sind demnach Zweifel, ob die Jagd vereinbar mit dem Tierschutz ist.

Ein Inspektionsbericht der isländischen Veterinärbehörde habe geschlussfolgert, dass die Tötung der Tiere in der vergangenen Saison zu lange gedauert habe, schrieb das Ministerium. Daraufhin sei ein Expertenrat für Tierschutz mit der Prüfung beauftragt worden, ob die Waljagd überhaupt mit dem isländischen Tierschutzgesetz vereinbar sei. In einer Stellungnahme sei der Rat zu dem Schluss gekommen, dass die Fangmethode bei der Jagd auf große Wale nicht mit dem Gesetz in Einklang stehe.

Wenn die Regierung und die Lizenzinhaber die Anforderungen des Tierschutzes nicht garantieren könnten, dann habe diese Aktivität keine Zukunft, machte Fischereiministerin Svandís Svavarsdóttir klar.

Angesichts der Einschätzung der Experten sei es nötig, den Beginn der Walfangsaison zu verschieben, hieß es von Ministeriumsseite. In der Praxis könnte die Entscheidung allerdings bedeuten, dass in diesem Jahr überhaupt keine Wale auf Island gefangen werden: Normalerweise geht die Jagdsaison von etwa Mitte Juni bis September.

Ein Vertreter des Walfangunternehmens Hvalur hatte jüngst der Fachzeitschrift «Fiskifrettir» gesagt, wenn das Wetter mitspiele, werde die Jagdsaison an diesem Mittwoch beginnen. Die dafür nötigen Dokumente und Lizenzen hat Hvalur demnach beisammen.