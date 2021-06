Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: Zu Beginn des neuen Schuljahres nach einer durch Covid verursachten längeren Zwangspause ging Bildungsministerin Trinuch Thienthong in einem Brief an alle Bildungseinrichtungen landesweit auf die große Anzahl von Beschwerden über Schulgebühren und damit verbundenen Zahlungen von Eltern und Erziehungsberechtigten ein.

Die Ministerin forderte die Schulen auf, den Eltern teilweise Gebühren zurückzuerstatten, gegebenenfalls Rabatte zu gewähren, Rechnungen zu stunden oder Eltern Ratenzahlungen zu ermöglichen. So sollten die Eltern in der jüngsten Runde der Viruspandemie entlastet werden.

Viele Eltern haben das Gefühl, dass sie nicht das bekommen, wofür sie bezahlt haben, zumal ihre Kinder mehrere Monate wegen geschlossener Schulen zu Hause bleiben mussten und Mädchen und Jungen nur über mangelhaftes Online-Lernen unterrichtet wurden. Die Schulen hingegen argumentieren, sie hätten weiterhin Ausgaben wie z.B. die Gehälter der Lehrer, und hätten immer noch Unterricht angeboten, wenn auch in begrenztem Umfang. Einige Schulen gewährten im letzten Jahr den Eltern Rabatte und Rückerstattungen von etwa 10 Prozent, andere deutlich weniger.