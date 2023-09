Von: Björn Jahner | 13.09.23

Eine chinesische Reisegruppe auf Tempeltour in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Thailands Politik der freien Visumserteilung für Inhaber chinesischer und indischer Pässe werde nicht den Betreibern illegaler Geschäfte zugutekommen, betonte Tourismusministerin Sudawan Wangsupakitkosol am Dienstag (12. September 2023). Stattdessen, so Khun Sudawan, werde diese Politik die Einnahmen des Tourismussektors steigern.

Sie fügte hinzu, dass das Ministerium dem Problem illegaler chinesischer Unternehmen wie „Zero-Dollar-Touren“, die das Image Thailands trüben und den Tourismus beeinträchtigen, große Aufmerksamkeit schenke. Sie sagte, dass dies eine gute Gelegenheit für die thailändischen und chinesischen Tourismusministerien sei, diese Herausforderung systematisch anzugehen.

Eine strikte Durchsetzung der Gesetze gegen alle Formen illegaler Geschäfte sei notwendig, sagte sie und fügte hinzu, dass chinesische Reisende nicht für die Ausbeutung thailändischer Geschäftsleute verantwortlich gemacht werden sollten.

Außerdem bestätigte sie, dass mehr als 2,23 Millionen chinesische Ankünfte in diesem Jahr mehr als 100 Milliarden Baht an Einnahmen eingebracht haben.

Die Ministerin sagte, dass ein Anstieg der ausländischen Ankünfte wesentlich zum wirtschaftlichen und finanziellen Wachstum Thailands beitragen wird.

Khun Sudawan fügte hinzu, dass die Touristenpolizei Maßnahmen ergriffen hat, um Touristen mit schlechtem Benehmen zu überprüfen, und ein Zentrum sowie eine Smartphone-Anwendung eingerichtet hat, um Touristen sofort zu helfen. Damit sei laut Khun Sudawan die Sicherheit aller Touristen gewährleistet.

Sie führte fort, dass das Ministerium auch an der Bekämpfung der PM2,5-Luftverschmutzung in Chiang Mai arbeiten wird, da diese den Tourismus beeinträchtigen könnte. Der Norden Thailands leidet jedes Jahr unter der PM2,5-Verschmutzung (Feinstaub mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern in der Luft), die durch die offene Verbrennung von landwirtschaftlichen Abfällen und Müll, Waldbrände und Fahrzeugemissionen verursacht wird.

Khun Sudawan fügte hinzu, dass ihr Ministerium nun 3 Billionen Baht an Tourismuseinnahmen im nächsten Jahr anstrebt, verglichen mit 1,9 Billionen Baht vor der Pandemie.

Das Ministerium werde eng mit den entsprechenden Behörden zusammenarbeiten, um die Qualität des thailändischen Tourismussektors und sein wirtschaftliches Potenzial nachhaltig zu verbessern, fügte sie hinzu.