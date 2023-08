Minister will deutsche Spionageabwehr weiter ausbauen

Von: Redaktion (dpa) | 10.08.23

BERLIN: Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius will die Abwehr von Spionageattacken auf die Bundeswehr weiter ausbauen. Die Festnahme eines Mitarbeiters des Beschaffungsamtes der Bundeswehr bezeichnete er am Donnerstag als einen Erfolg im Kampf gegen Spionage.

«Wir sind schnell und wachsam. Die personelle Stärkung des Militärischen Abschirmdienstes müssen wir konsequent weiter verfolgen - gerade im Bereich der Spionageabwehr», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste sei eng und habe hervorragend funktioniert.

Ermittler des Bundeskriminalamtes hatten am Vortag einen Mitarbeiter der Bundeswehr-Beschaffungsbehörde in Koblenz festgenommen. Der Beschuldigte ist Anfang 50 und Offizier im Range eines Hauptmanns. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, soll sich der Mann von Mai 2023 an «aus eigenem Antrieb» mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin gewandt und eine Zusammenarbeit angeboten haben. Dabei habe er Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit übermittelt.

Der Festgenommene habe in einer Abteilung gearbeitet, die sich mit der Beschaffung von Technik für elektronische Kampfführung, Aufklärung und Auswertung geheimer Informationen beschäftige, berichtete dazu der «Business Insider». Die Ermittlungsbehörden und das Verteidigungsministerium machten dazu am Donnerstag keine Angaben.

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) hatte in seinem im Juli veröffentlichten MAD-Report vor verstärkter Ausspähung der Bundeswehr aus Russland gewarnt. Russland strebe nach einem Informationsvorsprung gegenüber dem Westen und der Nato. «Die hohe Anzahl hier eingesetzter russischer Nachrichtendienstmitarbeiter bestätigte die herausgehobene Wertigkeit Deutschlands», so der MAD. Der MAD stellt nun fest, mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sei «die Stärkung der Spionageabwehr und Bekämpfung von Spionage und möglicher Sabotage dringlicher als je zuvor».