Minister will 4-Uhr-Sperrstunde für Bars testen

Written by: Redaktion DER FARANG | 27/09/2019

BANGKOK/PATTAYA: Sport- und Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn plant zwei Pilotprojekte in Bangkok und Pattaya für eine 4-Uhr-Sperrstunde des Entertainments.

Vor einigen Wochen hatte der Minister mit seinem Vorschlag für Aufsehen erregt, in von Touristen bevorzugten Städten oder Stadtvierteln die Schließzeiten von Bars, Pubs und Diskos von 2 auf 4 Uhr zu verlängern. Jetzt will Phiphat eine verlängerte Sperrstunde in der Bangkoker Khao San Road und in Teilen Pattayas testen. Die aktuelle Schließzeit ist 2 Uhr morgens, obwohl zum Beispiel in Pattayas Walking Street, an der Bangla Road in Phuket oder an der Soi Cowboy in Bangkok die Lichter viel später ausgehen. Laut Phiphat müssen die Regierung und nachgeordnete Behörden konsultiert werden, bevor die 4-Uhr-Sperrstunde eingeführt werden kann. Der Minister hatte vor Wochen behauptet, bei späterer Schließzeit würden die Ausgaben von Touristen um 25 Prozent zulegen.