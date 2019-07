Von: Redaktion DER FARANG | 23.07.19

BANGKOK: Verkehrsminister Saksayam Chidchob hat die Senkung der Ticketpreise für Züge und Busse noch in diesem Jahr zugesagt.

Durch reduzierte Fahrpreise sollen mehr Menschen Busse und Züge nutzen, zudem können so die Lebenshaltungskosten für Geringverdiener gesenkt werden. Der Minister denkt an einen Ticketpreis von 15 Baht für elektrische Züge in Bangkok. Aber ohne staatliche Subventionen würde es nicht gehen, kündigte Saksayam an. Es müssten Lösungen gefunden werden, die die künftigen Regierungen nicht belasten.