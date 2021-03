Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.21

BANGKOK: Ein Vier-Punkte-Plan von Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakan fordert von der thailändischen Tourismusindustrie Sicherheit, Sauberkeit, Nachhaltigkeit und keine Ausnutzung von ausländischen Urlaubern, also die Abschaffung der doppelten Preisgestaltung.

Die Fakultät für Ingenieurwesen der Kasetsart-Universität soll für landgestützte Transportmittel Sicherheitsstandards erarbeiten, so für den Betrieb von Seilrutschen in sechs Provinzen: Chiang Mai, Chonburi, Udon Thani, Kanchanaburi, Phuket und Bangkok. Im Jahr 2015 starb ein chinesischer Tourist nach einem Sturz von einer Seilrutsche in Chiang Mai, während in 2019, ebenfalls in Chiang Mai, ein kanadischer Tourist nach einem ähnlichen Vorfall starb.

Der Minister will die Praxis der doppelten Preisgestaltung abschaffen. Dafür hatte sich Phiphat bereits im Jahr 2019 kurz nach seiner Ernennung zum Tourismusminister eingesetzt. Im Juli letzten Jahres sagte Tanes Petsuwan, stellvertretender Gouverneur für Marketingkommunikation bei der thailändischen Tourismusbehörde (TAT), vor dem Foreign Correspondents Club in Bangkok, es mache keinen Sinn, Ausländern mehr zu berechnen als Thais. Tanes fuhr fort, dass es „ein sehr guter Zeitpunkt für Thailand“ sei, „die Struktur der Tourismusindustrie zu reformieren", während das Land auf die Rückkehr ausländischer Urlauber warte. Eine sogenannte Expat Card wurde als mögliche Lösung zur Beendigung der doppelten Preisgestaltung angepriesen.