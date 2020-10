Eine ausländische Besucherin wird nach der Landung am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok von medizinischem Personal empfangen. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die Gruppe von Touristen, die im Oktober in der ersten Phase über das spezielle Touristenvisum (STV) nach Thailand kommt, muss zu 100 Prozent frei von dem Coronavirus sein, sonst wird der Wiedereröffnungsplan auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.

Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn sagte weiter, „bevor wir uns am 17. November der zweiten Phase nähern, die darauf abzielt, die Quarantänezeit zu verkürzen, müssen wir die erste Phase bewerten. Wenn es auch nur einen einzigen Virusfall gibt, können wir nicht zur zweiten Phase übergehen".

Touristen aus China haben sich für das STV beworben und wollen am 20. Oktober über den Flughafen Suvarnabhumi nach Thailand einreisen. Sie werden eine 14-tägige Quarantäne in einer alternativen staatlichen Quarantäneeinrichtung in Bangkok durchlaufen. Die Chinesen, die zuvor für den 8. Oktober als erste Gruppe festgelegt wurde, werden am 26. Oktober auf dem Flughafen Phuket landen. Eine Gruppe aus Skandinavien folgt am 1. November. Da zu dieser Gruppe jedoch Touristen aus Dänemark gehören, das in letzter Zeit eine steigende Zahl von Infektionen gemeldet hat, muss sich das Ministerium erneut mit dem Außenministerium abstimmen, wie es entscheiden soll.

Wenn in der ersten Phase der Wiedereröffnung keine neuen Fälle gemeldet werden, wird das Gesundheitsministerium erwägen, die Quarantäne auf ein angemessenes Maß zu reduzieren.