Von: Redaktion DER FARANG | 17.07.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Der scheidende Minister für Tourismus und Sport Weerasak Kowsurat hat am letzten Tag seiner Amtszeit Meldungen widersprochen, die starke Baht-Währung habe ausländische Touristen in hoher Zahl von einem Urlaub in Thailand abgehalten.

Trotz der Aufwertung des Baht hätten im ersten Halbjahr dieses Jahres 21,08 Millionen Ausländer im Königreich ihren Urlaub verbracht, gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Zunahme um 0,81 Prozent. In den ersten vier Monaten sei die Zahl der Ankünfte stetig gestiegen, im Mai jedoch um 1,03 Prozent zurückgegangen, im Juni und Juli seien die Zahlen wieder angestiegen. Von Januar bis Juni des Vorjahres urlaubten 20,9 Millionen Ausländer in Thailand.